中國商務部：對歐美台等地進口共聚聚甲醛展開反傾銷立案調查

央視新聞5月19日報道，中國商務部宣告依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2024年5月19日起對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。



中國商務部指，2024年4月22日收到雲南雲天化股份有限公司、國家能源集團寧夏煤業有限責任公司、開封龍宇化工有限公司、兗礦魯南化工有限公司、唐山中浩化工有限公司、中石油內蒙古新材料有限責任公司（以下稱申請人）代表中國大陸共聚聚甲醛產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷調查。

商務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品有關情況、中國大陸同類產品有關情況、申請調查產品對中國大陸產業的影響、申請調查國家（地區）有關情況等進行了審查。

商務部稱根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2024年5月19日起對原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛進行反傾銷立案調查。

2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Pool via REUTERS）

中方稱，本次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2021年1月1日至2023年12月31日。

調查範圍為原產於歐盟、美國、台灣地區和日本的進口共聚聚甲醛。被調查產品名稱為共聚聚甲醛，又稱聚氧亞甲基共聚物，或聚氧化甲烯共聚物。