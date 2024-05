國際刑事法院申請逮捕令背後　George Clooney妻助力成關鍵人物

當地時間5月20日,國際刑事法院(ICC)檢察官就以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)、以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)以及三名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)領導人涉嫌戰爭罪和危害人類罪申請逮捕令。美國霍士新聞(Fox News)隨後披露,46歲的英國黎巴嫩裔國際法和人權律師阿邁勒(Amal Clooney)在此過程中發揮了「關鍵作用」。阿邁勒作為知名律師,她另一個為人熟知的身份是美國男演員佐治古尼(George Clooney)的妻子。



+ 1

綜合美媒和《紐約時報》5月20日報道,ICC首席檢察官卡里姆·汗(Karim Khan)請阿邁勒協助他評估以色列和加沙地帶涉嫌戰爭罪和危害人類罪的證據,阿邁勒應邀於2024年1月加入一個8人國際法律專家小組,與其他律師共同參與了廣泛的證據審查和法律分析工作。

阿邁勒在該小組文章署名中排在第三位,僅次於兩位被任命為「特別顧問」的前國際刑事法庭法官,居於六位律師和法律教授之首。

2022年9月26日 ,檢察官卡里姆汗 (Karim Khan)在荷蘭海牙國際刑事法院進行審判。(Reuters)

報道提到,阿邁勒此前因為沒有公開談論本輪巴以衝突,曾在社交媒體上受到批評。這位美女律師此前的委託人包括維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)及烏克蘭前總理季莫申科(Yulia Tymoshenko)。

公開資料顯示,阿邁勒1978年出生於黎巴嫩貝魯特,她的父母都是黎巴嫩人,2歲時隨家人前往英國。她本科畢業於牛津大學聖休學院,碩士畢業於美國紐約大學(New York University),分別在美國、英國英格蘭和威爾士取得律師資格,並在海牙國際法庭、國際刑事法院和歐洲人權法院等國際法院執業,曾代理種族滅絕和性暴力等大規模犯罪的受害者。她還是美國哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York)法學院的兼職教授。

阿邁勒5月20日在她與丈夫共同創立的「古尼正義基金會」網站發文稱,四個多月前,ICC檢察官要求其協助評估以色列和加沙地帶涉嫌戰爭罪和危害人類罪的證據,她答應了請求並加入了一個國際法律專家小組。

據阿邁勒介紹,該專家小組成員有國際法背景,包含國際人道主義法和國際刑法方面的專家,其中兩名曾在荷蘭海牙國際刑事法庭擔任過法官的專家被ICC檢察官任命為「特別顧問」。

阿邁勒稱,儘管小組成員背景各不相同,但大家的調查結果一致,一致認定ICC對「巴勒斯坦境內發生的罪行」以及「巴勒斯坦人所犯罪行」擁有管轄權。

她稱,「有合理理由認為」三名哈馬斯領導人犯有「戰爭罪和危害人類罪」,包括「劫持人質、謀殺和性暴力罪」,且「有合理理由認為」以色列總理內塔尼亞胡和以色列國防部長加蘭特犯有「戰爭罪和危害人類罪」,包括「將飢餓作為一種戰爭、謀殺、迫害、滅絕的手段」。

對於為何參與這項工作,阿邁勒表示,因為她相信法治和保護平民生命的必要性,不論衝突的原因是什麼,保護戰爭中平民的法律適用於世界上每一個國家,作為一名人權律師,她無法接受「一個孩子生命價值低於另一個孩子」。

阿邁勒表示,她支持ICC檢察官為以色列和巴勒斯坦暴行受害者伸張正義而採取的「歷史性行動」,希望證人能配合正在進行的調查,「我希望正義將在一個已經遭受太多苦難的地區得到伸張」。

《紐約時報》稱,這個8人法律和學術專家小組的調查工作主要是確定檢察官的逮捕令申請是否符合ICC的標準。

該小組成員還有ICC前法官、英格蘭和威爾士上訴法院退休法官富爾福德(Adrian Fulford),94歲的美籍以色列律師和法官、納粹大屠殺倖存者梅龍(Theodor Meron),訴訟律師弗里德曼(Danny Friedman),蘇格蘭律師肯尼迪(Helena Kennedy),倫敦大學學院國際法教授威爾姆斯赫斯特(Elizabeth Wilmshurst)、英國雷丁大學國際法教授米拉諾維奇(Marko Milanovic)和劍橋大學國際法教授西瓦庫馬蘭(Sandesh Sivakumaran)。

報道還提到,本輪巴以衝突自2023年10月爆發後,阿邁勒因為沒有公開談論此事而在社交媒體受到批評。

另據美國保守派媒體霍士新聞網報道,阿邁勒的丈夫佐治古尼是美國總統拜登的支持者,拜登競選團隊已經邀請他參加6月在洛杉磯舉行的眾星雲集的籌款活動。

以色列總理內塔尼亞胡2024年5月13日在耶路撒冷出席悼念陣亡士兵和戰爭死難者紀念日的活動(Reuters)

在ICC檢察官申請對內塔尼亞胡、加蘭特發布逮捕令後,當地時間5月20日,美國總統拜登、國務卿布林肯(Antony Blinken)先後發布聲明,稱ICC此舉「令人憤慨」。拜登稱:「我們將永遠與以色列站在一起,反對對其安全的威脅。」

內塔尼亞胡則在社交媒體X發布視像聲明,抨擊ICC申請逮捕令「荒謬、令人憤慨,反猶太主義,針對整個以色列國」。

本文獲《觀察者網》授權轉載