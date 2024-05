ICC逮捕令｜George Clooney妻出力促成　美女律師獲讚多次助弱勢

美國時間5月20日,國際刑事法院(ICC)檢察官申請逮捕令,而被國際刑事法庭通緝的人分別是以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu),國防部長加蘭特(Yoav Gallant),以及三名巴勒斯坦哈馬斯領導人,罪名是涉嫌戰爭罪與危害人類罪。

以色列和美國政府炮轟ICC,拜登甚至表示憤慨!而這項逮捕令背後的助推者之一,卻是荷里活超級影星佐治古尼(George Clooney)之妻,46歲的英籍和黎巴嫩籍國際法與人權律師阿邁爾(Amal Clooney)!



英國人權律師阿邁勒(Amal Clooney)2023年5月出席國際數碼節4Gamechangers活動(Getty)

阿邁爾至關重要的作用

ICC首席檢察官卡里姆·汗(Karim Khan)在2024年1月份,組織了一個8人的國際法律專家小組,而阿邁爾在該小組中排在第三位,僅次於兩位被任命為「特別顧問」的前國際刑事法庭法官,居於六位律師和法律教授之首。

該小組的主要任務是審查證據和法律分析,以支持他對內塔尼亞胡等人申請逮捕令。

ICC在5月21日發布了一份詳細的法律報告,稱該小組發現「合理的理由相信」逮捕令中點名的個人犯有戰爭罪或反人類罪。

英國人權律師阿邁勒(Amal Clooney)2019年7月在倫敦出席活動(Getty)

隨後阿邁爾通過「古尼正義基金會」網站發表一份聲明,解釋了她在這次ICC逮捕令幕後的角色。

「四個多月前,國際刑事法院檢察官請我協助他評估在以色列和加沙涉嫌戰爭罪和反人類罪的證據。我同意並加入了一個國際法律專家小組來負責這項任務。我們一起參與了包括在海牙國際刑事法院的大量證據審查和法律分析過程。

該小組及其學術顧問都是國際法專家,包括國際人道主義法和國際刑法。兩名小組成員被國際刑事法院檢察官任命為專家「特別顧問」。兩名小組成員是海牙刑事法庭的前法官。

儘管我們的個人背景各不相同,但我們的法律結論是一致的。我們一致認定,法院對巴勒斯坦境內和巴勒斯坦國民犯下的罪行擁有管轄權。我們一致認定,有合理理由相信哈馬斯領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)、Mohammed Deif和哈尼亞(Ismail Haniyeh)犯下了戰爭罪和危害人類罪,包括劫持人質、謀殺和性暴力罪。

我們一致認定,有合理理由相信以色列總理內塔尼亞胡和以色列國防部長約加蘭特犯下了戰爭罪和危害人類罪,包括將飢餓作為戰爭、謀殺、迫害和滅絕的手段。

我在這個小組任職是因為我相信法治和保護平民生命的必要性。在戰爭中保護平民的法律是100多年前制定的,並適用於世界上每個國家,無論衝突的原因如何。作為一名人權律師,我永遠不會接受一個孩子的生命價值不如另一個孩子的生命價值。我認為任何衝突都不應該超出法律的管轄範圍,任何肇事者也不應該凌駕於法律之上。因此,我支持國際刑事法院檢察官為以色列和巴勒斯坦暴行受害者伸張正義而採取的歷史性步驟。

今天,我和我的同事發表了關於專家組調查結果的評論文章和詳細法律報告。我的方法不是對我的工作進行實時評論,而是讓報告自己說話。我希望目擊者能夠配合正在進行的調查。我希望正義能夠在一個已經遭受太多苦難的地區得到伸張。」

八人法律小組由著名法律專家組成,包括前南斯拉夫問題國際刑事法庭前庭長西奧多·梅龍和前國際刑事法院法官富爾福德勳爵。

阿邁爾再次為弱勢群體發聲

阿邁爾父母都是黎巴嫩人,外祖母有巴勒斯坦血統。此前因為沒有公開談論本輪以哈衝突,阿邁爾曾在社交媒體上受到批評。

在2023年12月時,就有一位用戶在TikTok發布影片譴責:「阿邁爾不見了…這位女士實際上說她的案件已經滿了。她和她丈夫一樣是個糟糕的演員…你的名字的意思是『希望』——你猜你希望我們能忘記你吧?」這段影片的播放量達到了75,000多次。

2024年年1月,又一名女士在影片中指責她「放棄巴勒斯坦事業」,更關心自己在時尚行業的努力和「名人地位」,而不是中東的正義。另一位博主則在2月份的一段影片中說:「她是另一個非常痛苦的人。如果一個黎巴嫩人……她畢生致力於保護人民免受侵犯人權的行為,卻不能公開發表任何言論……這真的會引發一個問題,『她的荷里活地位對她來說真的比說什麼更重要嗎?』」

但是隨着這次發聲,網上出現了「也許你們很多人現在需要向阿邁爾道歉?」話題,一位用戶強調,阿邁爾一直在為國際刑事法院做「極其重要的工作」,這意味着她不能公開發表評論。

阿邁爾在其網站上聲明:他們「一致確定」法院對巴勒斯坦領土上和巴勒斯坦國民犯下的罪行擁有管轄權。有「合理的理由相信」內塔尼亞胡和「以色列國防部長加蘭特犯下了戰爭罪和反人類罪,包括以飢餓作為戰爭手段、謀殺、迫害和滅絕。」

英國人權律師阿邁勒(Amal Clooney)2023年5月出席國際數碼節4Gamechangers活動(Getty)

阿邁爾1978年出生於黎巴嫩首都貝魯特,在2歲時她隨家人前往英國。她本科畢業於牛津大學聖休學院(St Hugh's College),碩士畢業於美國紐約大學(New York University),分別在美國、英國英格蘭和威爾士取得律師資格,並在海牙國際法庭、國際刑事法院和歐洲人權法院等國際法院執業,曾代理種族滅絕和性暴力等大規模犯罪的受害者。她還在美國哥倫比亞大學(Columbia University in the City of New York)法學院的兼職教授。

阿邁爾平時在倫敦道蒂街錢伯斯律所擔任律師,她與丈夫共同創立了「古尼正義基金會」,為濫用權力的受害者提供免費的法律支持。這位美女律師此前的委託人包括維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)及烏克蘭前總理季莫申科(Yulia Tymoshenko)。

據該網站稱,她在「世界上僅有的三宗針對ISIS成員的種族滅絕案件中」代表了種族滅絕的雅茲迪受害者。她還擔任蘇丹達爾富爾種族滅絕受害者的顧問,並「幫助確保世界各地政治犯的自由,包括記者和反對派人士」。阿邁爾個人生平,請戳歷史文章:《時代》年度女性的她讓丈夫佐治古尼黯然失色。

什麼是國際刑事法院?

國際刑事法院成立於2002年,總部設在荷蘭的海牙,是一個可以對犯有戰爭罪或危害人類罪的個人提起訴訟的常設法院。

國際刑事法院是為了 「無數兒童、婦女和男子的生命」而設立的,他們是「難以想像的暴行」的受害者,這些暴行」使全人類的良知深受震動"。然而,發布逮捕令並逮捕嫌疑人是具有挑戰性的。該法院沒有警察來執行其逮捕令,而是依賴其締約國來執行其命令。

在各大洲120多個締約國的支持下,國際刑事法院已成為一個常設和獨立的司法機構。但與國家司法系統不同的是,該法院沒有自己的警察,而法院也沒有領土來重新安置處於危險中的證人。因此,國際刑事法院在很大程度上依賴於各國的支持與合作。

圖為2021年3月31日,鏡頭下位於荷蘭海牙的國際刑事法院(International Criminal Court,ICC)。(Reuters)

目前國際刑事法庭的由卡里姆·汗擔任首席檢察官。根據ICC官網介紹稱,卡里姆·汗擁有三十餘年的律師從業經驗,擅長國際刑法和人權法領域,在英國國內和國際刑事法庭上擔任過檢察官和辯護律師。

卡里姆·汗出生在英國愛丁堡。父親是一名出生在巴基斯坦的皮膚科醫生顧問,母親是一名英國護士。在倫敦國王學院學習法律期間,他就表現出了對國際正義和人權法的興趣。1992年獲得律師資格後,他於1993年在英國皇家檢察署開啟了自己的法律生涯,並在1995年被任命為皇家檢察署的高級檢察官。

1997年至1998年期間,他在前南斯拉夫問題國際刑事法庭(ICTY)的檢察官辦公室擔任法律官員,此後,他又在盧旺達問題國際刑事法庭(ICTR)的檢察官辦公室擔任法律顧問,2011年,他還被任命為英國「女王大律師」(Queen's Counsel,QC)。QC是一種榮譽頭銜,由英君主任命,獲得者通常為資歷深厚且德高望重的律師。媒體對卡里姆的評價為:「強硬且聰明」。

內塔尼亞胡暴怒後回擊

上了國際通緝令的以色列總理內塔尼亞胡異常憤怒, 他在自己社交媒體上發布了一段視頻,視頻裡他稱這是「歷史性的道德暴行」。以色列正在「對哈馬斯發動一場正義的戰爭,哈馬斯是一個滅絕種族的恐怖組織,對猶太人發動了自大屠殺以來最嚴重的襲擊」。

內塔尼亞胡進行了言辭激烈的人身攻擊,稱國際刑事法院(ICC)首席檢察官卡里姆·汗是「當代最大的反猶太主義者」之一。

他說,卡里姆·汗就像「納粹德國」的法官那樣剝奪了猶太人的基本權利,促成了大屠殺。卡里姆·汗決定對以色列總理和國防部長發出逮捕令,是「冷酷無情地給世界各地肆虐的反猶太主義之火澆上汽油」。

內塔尼亞胡21日在接受美媒採訪時,憤怒回應ICC的逮捕令,稱此舉相當於同時對美國前總統羅斯福和納粹頭目希特勒,或者同時對美國前總統小布什和「基地」組織頭目本拉登(Osama Bin Laden)發出逮捕令申請。

英美與俄法就ICC問題「混戰」

雖然拜登與內塔尼亞胡「漸行漸遠」,但是到了「原則性」問題上,拜登還是不得不選擇繼續支持內塔尼亞胡。

拜登稱對以色列領導人發出逮捕令的要求 「令人憤慨」。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)宣稱,國際法院檢察官的做法是 「一種恥辱」。美國國會眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)更是放出狠話,若ICC核准對內塔尼亞胡的逮捕令申請,美國國會將考慮採取措施,其中包括制裁ICC。

英國支持的角度則比較奇妙,首相辛偉誠(Rishi Sunak)的發言人在20日稱,「(ICC)這一舉動無助於暫停戰鬥、解救人質或提供人道主義援助,也無助於實現我們希望看到的可持續停火取得進展。」

2022年9月26日 ,檢察官卡里姆汗 (Karim Khan)在荷蘭海牙國際刑事法院進行審判。(Reuters)

俄羅斯駐美大使安東諾夫(Anatoly Antonov)21日表示,這是美國虛偽且玩弄雙標的又一個例子。當情況關乎美國自身及其盟友的利益時,美國就會否認ICC的權威。而當這件事有利於美國時,他們就不知羞恥地使用這種法律工具來對付他們認為是敵人的人。

俄外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)表示,華盛頓的聲明像是蜇到自己的蠍子或者陷入自己網中的蜘蛛。「未得到美國承認的ICC的合法性取決於一時的情況,這是盎格魯-撒克遜人的典型手法。」

不過面對團結的英美,法國選擇了「背刺」!法國外交部20日發表聲明稱,支持ICC及其獨立性,支持在任何情況下打擊有罪不罰現象。聲明里稱,法國「數月來」一直發出警告,呼籲必須嚴格遵守國際人道主義法,「尤其是在加沙地帶,那裡的平民傷亡人數之多令人無法接受,人道主義援助也缺乏」。美媒稱,這一聲明標誌着「法國與其西方盟友(尤其是美國)的立場出現重大分歧」。

國際刑事法庭首次追究西方責任

英國《衛報》稱,如果ICC簽發了逮捕令,那將是其自2002年成立以來最重要的時刻之一,因為這是ICC首次追究西方、尤其是美國親密盟友的責任。由於此前將過多注意力集中在非洲國家身上,ICC受到來自第三世界的批評,即該機構主要關注和起訴發展中國家,卻對西方國家在伊拉克等地的非法戰爭視而不見。

美國智庫「美國國際政策中心」(CIP)副總裁威廉姆斯(Dylan Williams)在美媒上發出警告:若美國和英國拒絕法院的搜查令申請,將更讓人相信西方國家正對以色列採用一種不適用於其他國家的雙重標準,這將破壞他們聲稱要捍衛的所謂「基於規則的秩序」。

威廉姆斯表示:「這種法律在實施方式和實施時間上的驚人偽善,全球都在關注。在過去七個月的加沙戰爭中,這種虛偽更甚。對於美國70年來努力建立的以規則為基礎的國際秩序而言,我們正處於一個關鍵時刻。世界上許多人都在問的問題是,美國建立的法律和程序是否平等地適用於所有人,還是美國及其盟友可以豁免?」

而ICC此舉,則成為了國際司法史上的「分水嶺」,因為自從紐倫堡審判德國納粹人士之後、在ICC存在的21餘年間,都還沒有任何國際法庭起訴過任何一位西方的官員。

獲微信公眾號「冰汝看美國」授權轉載