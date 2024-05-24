英防相指中國向俄提供致命援助　中方斥抹黑

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）5月22日聲稱，有新情報顯示，中國正在或準備向俄羅斯提供用於烏克蘭戰場的致命援助，但美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）就指，至今未發現相關情況。 中國外交部則強調北京方面一直致力推動俄烏和平談判。



中方譴責英方政客的對華抹黑言論，外交部發言人汪文斌23日表示，在烏克蘭問題上參與拱火澆油的是英方，而不是中方。當前正當中國和國際社會一道努力，推動局勢降溫的時候，英方再次拋出不負責任的言論，值得警惕。他奉勸英方政客，抹黑中國既改變不了英國在烏克蘭問題上的被動局面，也解決不了英國國內面臨的棘手問題。不如好好反思一下英國自己在烏克蘭問題上到底扮演了什麼角色。中方始終站在和平一邊對話一邊，將繼續致力於勸和促談，反對拱火澆油，同時也將堅定維護自身正當權益。

中國駐英大使館：無中生有

中國駐英大使館發言人反駁指英方有關言論完全是無中生有。使館發言人在回應時表示，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動政治解決，在軍品出口方面，中方一向採取慎重、負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制，奉勸英方停止無端指責中國，停止在烏克蘭問題上一味火上加油，認真反思自身在國際和平與安全問題上扮演的角色，真正為世界和平與正義做點事。