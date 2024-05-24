韓國宣布大規模投資當地半導體業　尹錫悅：避免落在競爭對手之後

韓國總統尹錫悅宣佈一項創紀錄的26萬億韓元（約1484億港元）計劃，用於支持韓國半導體業。



韓國總統府青瓦台周四（5月23日）發布聲明說，政府為半導體業制定了綜合扶持計劃，其中包括金融、基礎設施、研發以及對中小企業的支持。

這一攬子計劃包括通過國營的韓國產業銀行提供總值17萬億韓元的金融扶持，支持半導體公司的大規模投資，以及本月早些時候宣布的70億美元晶片投資和研究支持計劃。

尹錫悅說，韓國也將會擴大對晶片投資的稅務優惠，希望以此增加這個行業的就業機會，吸引更多人才進駐。

建造大規模晶片製造集群 創造數百萬個就業機會

韓國也正在首爾以南40公里處的龍仁市建造一個大規模晶片製造集群，號稱是世界上最大的半導體製造綜合區，將創造數百萬個就業機會。

尹錫悅與政府高官開會時指出，全球半導體市場正處於「全面戰爭」，「勝負取決於誰率先製造出具有高信息處理能力、最先進的半導體。國家必須為半導體產業提供支持，使它不落在競爭對手之後」。

韓國擁有全球晶片製造巨頭三星電子和SK海力士（SK Hynix），但在晶片設計、合同晶片製造等領域落後於部分競爭者。青瓦台說，韓國在由美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）主導的全球無晶圓廠（fabless）市場所佔的份額約為1%，與主要合同晶片製造商如台積電仍存在差距。

韓國半導體供應商SK海力士的存儲晶片。（Reuters）

設立基金支持無晶圓廠

尹錫悅說，將設立一個1萬億韓元的基金，支持無晶圓廠公司以及與這個行業有關聯的中小型企業。

韓國產業通商資源部長安德根說，政府的目標是要使韓國在全球非內存晶片市場的份額從目前的2%提高至10%。

韓國世宗大學工商管理系教授金大鐘說：「韓國供應了全球80%的存儲器半導體，並已表示將對龍仁集群投資300萬億韓元，但那裏存在供水問題……除了解決這些問題，今天宣k布的消息似乎是為了支持創新型中小企業，以進一步增強它們面對台灣等對手的競爭力。」

半導體是韓國的最大出口，今年3月達到117億美元，創近兩年來的新高，佔韓國出口總額的五分之一。韓國明知大學經濟系榮譽教授趙東根指出，半導體已成為韓國唯一可依賴的增長源頭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

