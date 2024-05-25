港產CIA前僱員遭控替中國做間諜　馬玉清美國認罪

在香港出生的美籍華裔中央情報局（CIA）前僱員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）2020年8月在美國被捕，遭指控為中國從事間諜活動，他2024年5月24日在夏威夷法院認罪。



馬玉清現年72歲，據美媒報道，作為與檢察官達成協議的一部份，馬玉清24日承認一項共謀收集或向外國政府提供國防資訊的罪名。按照協議內容，檢方要求判處10年徒刑，法官會在9月11日判決，報道指若沒有協議的話，馬玉清面對最高刑罰為終身監禁。

美國司法部在法庭文件表示，收集到針對馬玉清的「大量確鑿證據」，當中包括一段長達1小時的影片，指是馬玉清與一位同樣是CIA前僱員的年長親戚2001年向中國情報官員提供機密信息。

檢察官指稱，在影片中，馬雲點算中國特工向他提供的5萬美元（約39萬港元）。檢方又指馬玉清曾向一名冒充中國情報人員的聯邦調查局（FBI）臥底特工稱，他希望看到「祖國」取得成功。

起訴文件主張，他提供的機密資訊包括有關中央情報局的線人與資產、國際行動、安全通訊做法與操作情報手段。

馬玉清在香港出生，1968年移居夏威夷，1975年成為美國公民，1982年加入CIA，然後1989年辭職，他曾在上海居住與工作，然後2001年返回夏威夷，並在2004年成為FBI檀香山辦公室的合約翻譯人員。