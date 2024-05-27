龍捲風席捲美國中部多州　至少11死數十傷　數十萬戶停電

美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）前週末，中部德州、俄克拉荷馬州和阿肯色州等地，5月25日和26日遭風暴造成的龍捲風吹襲，造成至少11人死亡、數十人受傷。受風暴影響，德州、阿肯色州、密蘇里州等，多達數十萬用戶斷電。



風暴於26日繼續向東移動，預計將發展成更大的風暴，有可能在包括俄亥俄州、肯塔基州、密蘇里州和田納西州等地區，引發更惡劣的天氣。美國國家氣象局（NWS）警告，受影響地區將出現破壞性強風、大冰雹和更多龍捲風。



其中，德州庫克縣（Cooke County）25日晚遭強風吹襲，有流動房屋社區重創，造成7人死亡、數十人受傷，死者包括兩名分別2歲和5歲的兒童。庫克縣警方表示，搜救行動正在進行， 暴風雨也摧毀了貨車停靠站，傷亡數字可能上升。

在德州達拉斯（Dallas）北部的另一個社區Denton，消防部門在X的圖片顯示建築物受損嚴重，有民眾受困，多輛汽車側翻，多人受傷。

風暴也造成俄克拉荷馬州梅斯縣（Mayes County）至少2人死亡，阿肯色州布恩縣（Boone County）和本頓縣（Benton County）各1人死亡。

俄克拉荷馬州州長斯蒂特（Kevin Stitt）稱，該州已啟動緊急行動中心，協調全州範圍內應對極端天氣的行動。

美國艾奧瓦州西部日前也遭多股龍捲風襲擊，造成5人喪命，至少35人受傷。 距離艾奧瓦州首府得梅因西南約90公里的格林菲爾德鎮（Greenfield）受災嚴重。美國媒體星期三（5月22日）發布的影片顯示，當地許多建築被夷為平地、車輛遭損壞，一些樹木被風颳倒。