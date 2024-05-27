馬克龍國事訪問德國　法總統24年來首次

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）5月26日抵達德國進行為期三日的國事訪問，雙方將舉行雙邊內閣會議，歐盟的兩大核心國期望在6月舉行的歐洲議會選舉（European Parliament Election）前展示團結的姿態。



馬克龍此行將訪問首都柏林（Berlin）、東至德雷斯登（Dresden）、西至明斯特爾（Muenster），是法國總統24年來首次對德國進行國事訪問。

這次訪問被視為對推動歐盟主要決策的德法關係的一次身體檢查，而此時歐洲正面臨重大挑戰——從俄烏戰爭到特朗普（Donlad Trump）可能在11月再次當選美國總統。

馬克龍在總統府與德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）會面後表示：「這次國事訪問正值歐洲的關鍵時刻，我們必須共同面對歐洲帝國主義的崛起，當然這促進了法德關係」。

施泰因邁爾表示，如果德國和法國共同努力，就可以應對歐洲面臨的地緣政治挑戰，例如俄烏戰爭、加沙戰事以及美國總統大選。

由於馬克龍和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）的領導風格截然不同，自朔爾茨2021年底上台以來，他們在從國防到核能等問題上都出現分歧。但近來他們在財政改革到能源市場補貼等議題達成妥協，使歐盟內部能夠達成協議，並形成更統一的姿態。

德法之間另一個主要議題是歐洲國防。將會代表共和黨參選總統的特朗普較早時候曾表示，如果北約成員國對北約的貢獻不足，他將不會保護北約成員國免受俄羅斯的攻擊， 而是任由俄羅斯「為所欲為」。

擁有核武的法國一直推動歐洲在國防問題上更獨立自主。而德國則認為，除了依靠美國作為歐洲的軍事保護傘之外，沒有其他可靠的替代方案，歐洲本土的國防工業暫時仍無法應對來自俄羅斯可能帶來的威脅。