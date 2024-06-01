馬朝旭：美國所謂「小院高牆」已成為「大院鐵幕」

據微信公眾號「寬廣太平洋」消息，應美方邀請，外交部副部長馬朝旭於5月30日至6月2日訪問美國。



當地時間5月30日上午，馬朝旭在華盛頓同美國常務副國務卿坎貝爾舉行磋商，雙方圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換意見。會談是建設性的。

馬朝旭表示，當前中美關係處在止跌企穩的關鍵階段。落實好兩國元首去年11月三藩市會晤達成的重要共識，進一步穩定和發展中美關係，符合中美雙方利益，也是國際社會的普遍期待。中方將按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理中美關係。美方應該相向而行，把美國總統拜登做出的承諾落到實處。中方致力於穩定發展中美關係，同時將堅定維護國家主權安全發展利益。美方一邊尋求對話合作，一邊損害中方利益的做法行不通、辦不到，以競爭之名搞零和博弈沒有出路，遏制打壓、剝奪中方正當發展權利，中國政府和人民絕不答應。

馬朝旭強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題。「台獨」與台海和平水火不容。美方如果真的希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現不支持「台獨」的承諾。

馬朝旭指出，美方所謂「小院高牆」已經成為「大院鐵幕」。中方敦促美方停止將經貿科技問題政治化，炒作所謂「產能過剩」問題，取消對中國產品加征關稅，撤銷對中國企業非法單邊制裁。

馬朝旭闡述了中方在南海問題上的立場，表示保持南海和平穩定符合地區國家及各方共同利益。美方應該停止慫恿支持侵權挑釁，停止在亞太地區搞陣營對抗，停止部署陸基中導，以實際行動維護地區和平與發展良好勢頭。

雙方同意，繼續落實兩國元首三藩市會晤達成的重要共識，穩定並發展中美關係；保持高層交往和各層級溝通；發揮外交領域磋商機製作用；肯定中美人工智能政府間對話首次會議取得的進展，繼續加強人工智能領域對話；促進雙方人員往來和人文交流。

雙方還討論了烏克蘭、中東、朝鮮半島等國際和地區問題。馬朝旭強調，中方堅決反對美方在烏克蘭問題上散佈不實之詞、對中方甩鍋推責，將堅定維護自身利益，要求美方停止對中方的抹黑施壓，停止對中國企業濫施單邊制裁，為烏克蘭危機解決發揮建設性作用。