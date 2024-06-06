美歐關係趨緩　民調：僅6%西歐受訪者認為美國10年內可保歐洲安全

有外媒報道，4月一項調查顯示只有極少數英國、法國和德國人，對美國在未來10年內保證他們的安全抱有極大信心。



據法媒報道，民調機構YouGov從4月8日至15日，在英國、法國、德國和美國展開調查，3,360人參與其中。

當中，只有6%認為美國未來10年在保障歐洲安全上「非常可靠」，而24%美國人認為美國非常可靠。

高級研究員漢納（Mark Hannah）說，這是年度調查中首次提出這個問題，但在美國總統拜登堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯兩年後，這個比率低得令人震驚。「美國已經做出如此大的貢獻，但只有6%的西歐人認為美國非常可靠……表明他們對美國的保證缺乏信心。」

高級研究員漢納（Mark Hannah）表示，即使美國總統拜登堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯，西歐民眾仍然質疑美國對歐的安全承諾。圖為2023年9月21日，烏克蘭總統澤連斯基與拜登在白宮橢圓形辦公室會面，兩人擁抱。（Reuters）

漢納推測，讓人們對美國產生懷疑的原因可能是美國前總統特朗普（Donald Trump），他曾將對北約和對烏克蘭的援助描述為「浪費」，而且稱這對美國不公平。

大多數西歐人和美國人都認為，美國應該維持或增加在歐洲的駐軍人數，而只有少數人認為美國應該承擔歐洲防務的「主要」責任。

長期以來一直呼籲制定國家安全計劃的法國中，31%人認為歐洲應該管理自己的國家防務，並與美國保持「更中立」的關係，這個比率高於其他國家。

2022年12月1日，美國總統拜登和法國總統馬克龍來到白宮南草坪，出席歡迎馬克龍訪法的儀式。（Reuters）

當被問及哪位國家元首為世界樹立最積極的榜樣，美國總統拜登只獲得少數人投票。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）反而獲得更多支持，33%德國人和25%法國人都認為他樹立最積極的榜樣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

