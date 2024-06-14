日本東京斬人案：同是員工接送車乘客　中國男疑因私怨揮刀插同胞

日本東京都港區一輛旅遊巴6月14日發生持刀傷人事件，一名20多歲男子在車上被斬傷，已被緊急送院救治。傷者雖然受傷流血，所幸仍意識清醒。疑犯則當場被制伏。KBS日本14日稱，疑犯據信是中國公民，因涉嫌謀殺未遂被捕；被刺傷的男子似乎也是中國籍，看來兩人之間有私人恩怨。



富士新聞網（FNN）引述警方稱，旅遊巴14日下午5點30分左右駛經東京都港區時，一名男子突然持刀襲擊另一名20多歲的外籍男子，受害者胸部與腹部皆中刀

事發地點距離JR高輪Gateway站約500米。

警方正在對乘客錄取口供。所有乘客都已下車，他們大部分是外國人。FNN記者與乘客交談時得知，車上有來自尼泊爾、斯里蘭卡及印度等外國人士。

涉事旅遊巴載有20多人。FNN記者稱，尚未確認這部旅遊巴服務性質的資訊。報道引述乘容說，它從品川巴士前往一處，人們將在為一間航運公司分揀行李。

FNN記者與乘客交談時，發現這不是一輛觀光巴士，也不是一輛普通巴士，而是一輛接送工人上下班的巴士。

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