奧運舉行在即　巴黎人拍片：「外國遊客不要來！」

法國巴黎下個月舉行夏季奧運會,但不少巴黎人在社交媒體發片段,呼籲外國遊客不要在奧運期間到巴黎。



《紐約時報》6月14日報道,巴黎奧運會引發的漲價潮引起民怨,酒店價格已上漲,巴黎地鐵票價也會在奧運會期間上調近一倍。巴黎市民在TikTok警告,奧運期間巴黎交通恐將大受影響。有網民稱,列車將過度擁擠,如有人暈倒,整條列車線將停駛導致延誤。

一些網民為勸阻遊客到來,發文指巴黎經常發生詐騙遊客事件,小偷也多。此外,主辦方和政府官員擔心,運輸業工人會在奧運期間發動罷工,更嚴重的是恐怖分子恐會伺機發難。

24歲巴黎學生諾拉(Leo Nora)在TikTok發了多個有關巴黎奧運的短片,並稱奧運是「危險的」「猶如人間地獄」。她在其中一個片段說:「如果你打算為了奧運來巴黎,別來,別來!」這個片段的點擊率已突破100萬次。她也不滿市政府要求學生搬離宿舍,以讓給奧運會工作人員暫住。

旅居巴黎12年的美國女子比卡爾(Tessa Bicard)發布題為「奧運將成為巴黎惡夢」(The Olympics are going to be a nightmare for Paris)的片段,吸引了75萬次點擊率和數百條留言。她受訪說,為籌辦奧運會而進行的各種建築工程已經使日常生活極為不便,奧運期間數百萬遊客湧入,只會使情況變得更糟。

她指出,巴黎到處張貼海報和佈告板呼籲市民為奧運做好準備,很多人認為這在暗示市民:「如果可以或有能力的話,最好暫時離開這個城市。」

