呂特將接任北約秘書長　專家：他是「抵禦」特朗普的關鍵

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）獲北約（NATO）32個成員國支持，10月2日將接替任期屆滿的現任秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）6月20日引述專家分析呂特在領導北約方面可能面臨的挑戰和機遇。幾名專家都認為，呂特需要維持北約的團結。



作為一個經驗豐富的政治家，呂特在過去14年一直擔任荷蘭首相，他以務實和協商能力著稱，並且在處理與美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關係方面表現出色。

曾任英國外交官的專家迪金森（Philippe Dickinson）認為，呂特需要加強聯盟的防禦能力，幫助烏克蘭對抗俄羅斯，應對中國崛起以及美國總統大選可能帶來的變數。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和荷蘭首相呂特（Mark Rutte）2024年3月1日在烏克蘭哈爾科夫視察遭俄軍襲擊的住宅大樓。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

荷蘭首相呂特2024年6月17日在比利時布魯塞爾出席歐盟領袖非正式峰會後見記者（Reuters）

歐洲中心資深研究員里索（Rachel Rizzo）則認為，綽號「特朗普耳語者」的呂特在關鍵時刻擔任北約領導人，因為呂特知道如何應對自負的特朗普。特朗普可能在這次的美國總統大選中獲勝，倘成真，北約成員國相信呂特是「抵禦」特朗普的關鍵，減輕特朗普的政策或行為所帶來的負面影響。

圖為荷蘭首相呂特。（Reuters）

跨大西洋安全倡議訪問學者卡明斯卡斯（Dominykas Kaminskas）稱，呂特接任北約秘書長之際，北約正面臨關鍵時刻，儘管呂特擁有出色的履歷，但領導這個多元且面臨嚴峻挑戰的聯盟仍是一項艱巨的任務，他需要展現能引導變革的領導力，說服盟國犧牲並做出他們可能不願意做出的決定。

斯考克羅夫特戰略與安全問題研究中心（Scowcroft Center）跨大西洋安全倡議高級顧問湯森（James J. Townsend Jr.）則認為，呂特接任北約秘書長後，將面臨繼承斯托爾滕貝格的挑戰，需要展現堅定的領導力。湯森認為，在呂特的領導下，北約的對手將在7月的華盛頓峰會上看到北約團結一致。