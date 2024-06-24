英國曼徹斯特機場停電影響9萬人　航班升降恢復正常

英國曼徹斯特機場（Manchester Airport）6月23日一度停電，大量航班要取消或延誤。機場為帶來不便致歉，至23日下午，機場表示正恢復營運，又指24日的航班將不受影響。機場管理層為對旅客造成不便致歉。



英國廣播公司（BBC）24日的報道引述機場管理高層稱，24日的航班「預計將照常運行」。航空公司將與原定搭乘23日被取消航班的旅客聯繫。

BBC稱，停電導致安全和行李檢查出現問題，超過9萬人受影響。

曼徹斯特機場當地時間23日中午發聲明指，機場23日凌晨發生嚴重的停電故障。現時電力已恢復，但停電影響重要系統，包括登機證處理和行李檢查系統，導致1號和2號客運大樓的班機出現嚴重延誤。

根據英國航空數據公司西留姆（Cirium）的數據，截至當地午飯時間，已有66個出境航班（佔所有出發航班的25%）和50個入境航班（佔所有抵達航班的18%）取消。

英國夏令時間晚上7時30分左右，機場負責人表示航班已恢復，稱將對事件調查。

英國曼徹斯特機場（Manchester Airport）6月23日一度停電，大量航班要取消或延誤（Reuters）

↓ 有旅客發文及上傳圖片，顯示大批旅客在機場內排長龍，等待出發，他指情況混亂 ↓

曼徹斯特機場總經理伍德魯夫（Chris Woodroofe）就延誤表示歉意，稱工作人員正在「確保影響不會延續到未來數天」。

他說，這次中斷是由機場電纜「故障」造成的，它向電網輸送了激增的電力。