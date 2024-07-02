俄軍宣布再佔領烏東兩村莊　烏軍無人機襲俄邊境致斷電

俄羅斯宣布又佔領烏克蘭東部的兩個村莊，並證實烏克蘭無人機襲擊導致邊境地區停電。



法新社報道，俄羅斯國防部星期一（7月1日）說，俄軍已經佔領頓涅茨克（Donetsk）地區的村莊新波克羅夫斯克（Novopokrovske），以及哈爾科夫（Kharkiv）地區的村莊斯泰波瓦-新塞利夫卡（Stepova Novoselivka）。

這是俄羅斯繼周末之後，在戰場上取得的又一次進展。今年5月，俄羅斯在哈爾科夫發動了新一輪局部攻勢，並在前線接連推進。

與此同時，兩年多的戰鬥也影響到俄羅斯的一些邊境城鎮。總統普京（Vladimir Putin）說，俄羅斯已經加大力度在邊境地區建立緩衝區，以抵禦烏克蘭的襲擊。

俄烏戰爭：2024年6月30日，烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）遭俄羅斯空襲，有民眾受傷。（Reuters）

烏克蘭一直在襲擊俄羅斯南部和西部地區，莫斯科稱星期一在幾個地區一夜之間擊落了36架無人機。別爾哥羅德州（Belgorod）州長說，烏克蘭的襲擊導致一名4歲女孩死亡。

多個地區的官員報告遭到無人機襲擊後停電，包括頻繁遇襲的別爾哥羅德市，市長德米多夫（Valentin Demidov）說，目前情況很複雜，但仍在控制之中。

別爾哥羅德市停電區域的防空警報器失效，交通信號燈也無法亮起，當地150所幼兒園斷電，醫院供水也受影響。

鄰近的庫爾斯克（Kursk）和沃羅涅日（Voronezh）地區也出現類似問題。沃羅涅日地區政府說，由於電網超負荷，一些區域已實施限電措施，以防能源設施受損。

本文獲《聯合早報》授權轉載

