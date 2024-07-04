荷蘭新首相斯霍夫：對中國保持審慎態度

據俄衛網引述彭博社報道，荷蘭新任首相斯霍夫（Dick Schoof）表示，該國在與中國就國家安全問題進行討論時必須「非常謹慎」，因為荷蘭政府面臨有關敏感晶片生產設備對華出口的問題。



彭博社7月3日引述斯霍夫指：「我非常清楚，我們在歐洲東部邊境必須非常小心，但在與中國就國家安全有關的所有討論中也應該如此。」

斯霍夫是由維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）領導的極右翼自由黨（PVV）為首的新執政聯盟任命。在2023年11月的大選中取得令人震驚的勝利後，維爾德斯為了推進組成聯合政府的談判而被迫放棄自己擔任首相的意圖。最終聯合執政的四個政黨選擇了沒有政黨背景的前情報部門負責人斯霍夫。

荷蘭情報局前局長斯霍夫（Dick Schoof）2024年7月1日宣誓就任新首相，領導右翼聯盟內閣。（荷蘭政府官方網站）

荷蘭新任總理斯霍夫（Dick Schoof，右）2024年7月1日在海牙晉見荷蘭國王亞歷山大時握手致意（左）。（Reuters）

斯霍夫表示，美國是我們值得信賴的合作夥伴，我們的夥伴關係非常重要。我們也強烈支持北約（NATO）。 他補充指，將於下周前往美國參加北約領導人峰會。

通過限制荷蘭晶片設備製造商阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）對北京的出口，荷蘭一直是華盛頓打擊中國半導體野心的關鍵盟友。美國一直在推動採取更多制裁措施，但前首相呂特（Mark Rutte）領導的荷蘭政府一直在抵制這種壓力。

阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）為荷蘭光刻機企業。圖為2023年6月16日，ASML荷蘭費爾德霍芬總部的標誌。（REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo）

斯霍夫取代了荷蘭任期最長的首相呂特，呂特將於今年稍後接替斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）擔任北約秘書長。