芭堤雅雙排車意外｜巴士地鐵篤篤以外的選擇　搭雙排車保命有法

一名48歲姓林香港男子7月22日在泰國芭堤雅發生車禍。他在遊泰期間乘搭雙排車（泰文：รถสองแถว，或稱雙條車、雙排小客車）途經芭堤雅二街時自車尾跌出墮地昏迷，送院搶救後不治身亡。



消息稱，事主為一名警長，駐守長沙灣區。據了解，事主與妻女同遊泰國，事發前獨自到寺廟參觀，隨後乘車與妻女會合，卻因而出事。

人們在泰國首都曼谷，如想乘公共交通工具如巴士和地鐵，可打開Google地圖查詢資訊並前往搭乘。但在鄉郊地方，或是第二大城市如清邁，都沒法做到，那些地方最主要的交通工具就是雙條車（Songthaew，或稱Song Tagws）和篤篤車（Tuk Tuk）。

雙條車其實由農夫車（pickup truck，又稱敞篷小貨車，或輕便客貨兩用車）改建而成，裏面有兩排座位。

圖為泰國東北部烏隆府的雙排車。照片在2006年7月28日上載（Oliver Spalt/ wikipedia CC BY-SA 4.0）

乘客在路邊向司機招手後，告訴司機目的地，以英文、中文或泰文說都可，司機聽懂了，會告訴乘客價錢，讓其上車。

乘客登車後，可用在google地圖看路線，眼見駛至目的地，便可按一下裝置在車頂的紅色按鈕，司機便會停車。

圖為鏡頭下泰國烏汶府（Ubon Ratchathani）的雙排車，它由日本五十鈴N-Series敞篷小貨車改建而成。照片最初於2005年3月28日上載。（Henry Flower/ Wikipedia CC BY-SA 3.0）

多人搭乘的時候，還有人會站在車身外。此外雙條車開得很快，乘客一定要抓緊扶手。人們身在車內也會感覺搖晃。

有熟悉泰國旅遊資訊的人說，一般來說，乘雙條車都是很安全的，有人認為至少比篤篤南安全得多。

從泰國傳媒發布的閉路電視片段見到，事主倒地重創。（Ch7HD News）

從泰國傳媒發布的閉路電視片段見到，事主疑從雙排車跌出，一度拉着車身急跑幾步。（Ch7HD News）

警務處公共關係部證實林香港男子在泰死亡事件。警方表示，對一名警務人員在外地離世感到非常難過，已向相關人員的家人表示深切慰問，並會與他們保持緊密聯絡，提供一切適切的協助；另入境處回覆指，證實接獲死者家屬求助，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、及中國駐泰王國大使館了解情況，並按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

從泰國傳媒發布的閉路電視片段及照片可見，事主當時被拍到在雙排車車尾，拉着車身欄杆急跑幾步後，趕不上車速而跌到地上，重創不起，有途人慌忙上前查看。救援人員接報趕至，即場為事主進行心肺復甦法急救，之後將他送往醫院搶救，惟最終返魂乏術。

報道指，意外後有目擊者大叫涉事雙排車停車，惟司機未有停車，駛離現場。警方事後透過閉路電視等，尋獲雙排車的車牌號碼，隨即追緝司機。涉案雙排車司機在事後一段時間向警方投案，稱事前曾接載7至8名遊客，中途讓他們下車，並指親眼確認所有乘客均已下車後才駛走。他又稱，不知道有人從車上墮地，接獲車主通知才聯絡警方。