學者：海底發現多金屬結核　或產生「暗氧」有助生態系統

一個由英國、美國、德國等國研究機構組成的團隊發現，在黑暗的大洋深處，多金屬結核也可能產生氧氣；這表明「暗氧」可能在生態系統中發揮着重要作用。



新華社報道，多金屬結核是一種海底礦產資源，常以半埋藏狀態分佈於海底沉積物之上，含有錳、鐵等多種金屬成分，大小通常與薯仔相當。

研究團隊週二（7月23日）在英國《自然·地球科學》（Nature Geoscience）月刊上發表論文介紹，他們在太平洋一個富含多金屬結核的海底抓取沉積物，放入封閉的實驗裝置，並測量其中的氧氣含量變化。結果發現，氧氣含量非但沒有減少，反而出現上升。

研究發現，海底多金屬結核中的材料可起到類似電池的作用，每個結核表面的電位可達約1伏特，如將大量結核聚集在一起，就可能產生足夠的電壓，通過電解原理將海水分解成氫氣和氧氣。

研究人員推斷，多金屬結核可能在提高深海中氧氣水平方面發揮了作用。

研究人員指出，目前還有許多疑問待解，包括產生電流的能量來源、反應是否持續發生、這些氧氣對周圍生態系統的影響等。不過，最新發現提出了一種可能性，即海底多金屬結核可能為地球生命起源提供了氧氣。

這項研究令一些科研人員感到興奮，但也引發不少質疑。

有人指出，研究結果可能是外部來源的氧氣污染所致。還有人認為，海底多金屬結核所含氧化物的生成需要氧氣，而光合作用是這些氧化物產生的先決條件，因此結核產氧不太可能在地球氧氣含量增加過程中發揮作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

