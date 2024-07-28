美國土安全部突擊搜查福耀玻璃　福耀發聲明澄清事件僅涉外包公司

全球規模最大的汽車玻璃供應商中國福耀玻璃7月26日遭美國國土安全部（Department of Homeland Security）突擊搜查位於美國俄亥俄州的廠房及27個地點，調查涉及「金融犯罪和勞工剝削」。福耀玻璃28日發聲明指，福耀美國主要是配合美國政府機構針對一間第三方勞務服務公司正在進行的調查工作。聲明引述美國政府機構指，福耀美國並非該調查的目標。



美國《代頓每日新聞》（Dayton Daily News）27日報道，包括美國國土安全部在內的多個執法機構，26日早上到福耀玻璃位於俄亥俄州代頓的廠房及其他27個地點進行突擊搜查。

美方表示，調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。目前美國執法部門正努力尋找受害者，並蒐集相關證據。

福耀玻璃美國公司28日發表聲明指，聯邦政府和當地執法人員曾到訪公司，福耀美國主要是配合美國政府機構針對一間第三方勞務服務公司正在進行的調查工作。聲明引述美國政府機構指，福耀美國並非該調查的目標。

福耀在另一份聲明提及，在調查當日，工廠第1班次和第2班次的部份作業因此暫停，第3班次生產已恢復正常，工廠的生產和交付不會受到影響。

2018年8月21日，一名工人在美國俄亥俄州代頓的福耀玻璃美國工廠進行品質檢查。（Xinhua）

一名福耀玻璃工人在憶述26日的突擊調查時依然猶有餘悸，史密斯（Myles Smith）表示當日上午10時15分他工作的大樓被探員進駐，並要求他們留在原地，即使是去洗手間都要探員陪同。他當時感到恐懼並不停流汗。

史密斯指事件可能與工廠聘用的移民有關：「在這次突擊調查前兩週，國土安全部一些探員曾來過，並帶走一些在那裏工作的移民。」

史密斯表示，探員要求在場所有工人提供身份證明並仔細檢查，工人們在下午2時30分被告知可以離開。

2020年1月6日，中國福耀集團旗下福耀玻璃位於俄亥俄州代頓（Dayton）的工廠。（Xinhua）

福耀玻璃是全球規模最大的汽車玻璃供應商，汽車玻璃貢獻福耀玻璃約90%的收入。其全球市場占有率超過30%，中國市占率逾65%。

福耀玻璃2013年宣布在俄亥俄州興建工廠，以滿足美國當地汽車市場的需求，該項目投資額超過7億美元（約55億港元）。