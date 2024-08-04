不顧區域全面戰爭風險　美媒：內塔尼亞胡一意孤行儼如無賴

「當拜登（Joe Biden）政府及其盟友試圖確保加沙實現艱難停火時，以色列似乎變得越來越無賴。」美國《紐約時報》首席歐洲外交記者厄蘭格（Steven Erlanger）8月2日發表評論文章，猛烈抨擊以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）冒著引爆區域全面戰爭的風險發起挑釁，儼然一副目中無人的「無賴」（rogue）模樣。



厄蘭格在文中提到，內塔尼亞胡7月24日在華盛頓發表的演說頗具挑釁。儘管受到國際社會的譴責，內塔尼亞胡仍發誓要繼續在加沙和約旦河西岸對哈馬斯（Hamas）發動戰爭。以色列每週在那裡殺害和監禁數十名巴勒斯坦人，卻不知道如何結束這樣的情況。

分析人士稱，隨著伊朗、哈馬斯和真主黨準備報復行動，以色列針對哈馬斯和真主黨高級人物的暗殺已經極大地推高了爆發更大規模區域戰爭的風險。然而，對手的死亡無法改變以色列在加沙面臨的衝突結束、戰後治理、照顧當地平民等種種戰略困境，反而可能進一步加劇衝突，讓停火進程更加困難。

以色列表示不想佔領加沙，但沒有其他解決方案來維持秩序，衝突造成數千人死亡，哈馬斯仍拒絕投降。儘管在美國看來，先停火再達成區域協議是解決問題的辦法，但內塔尼亞胡對此不屑一顧。他認為，只有武力才能迫使哈馬斯讓步，恢復以色列對伊朗及其代理人，特別是真主黨的戰略威懾。

圖為2024年7月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視講話。（X@IsraeliPM截圖）

然而，由於缺乏明確的戰爭目標，內塔尼亞胡正在令以色列與其盟友，乃至以色列本身都愈加分裂。這進一步動搖了人們對他領導能力的信任。人們愈發懷疑，內塔尼亞胡是為了保住自己的權力而讓國家陷入戰爭。在以色列人質的命運、戰爭行為和法治的問題上，以色列社會陷入了嚴重的分歧，動搖了將以色列團結在一起的制度紐帶。

查塔姆研究所中東分析師瓦基爾（Sanam Vakil）表示：「自2023年10月以來，以色列的國際形象持續受到打擊——儘管經歷了9個月的戰爭，但以色列仍未實現軍事目標，其社會和國內聲譽也受到傷害。」。

厄蘭格認為，哈馬斯去年10月發動的攻擊一度讓整個以色列團結起來，但長期戰爭也使國家面臨分裂，極右翼勢力試圖藉機削弱並滲透政府關鍵機構。以色列軍隊的紀律也受到影響。

以色列總理內塔尼亞胡2024年6月8日在以色列拉馬特甘（Ramat Gan）謝巴醫療中心（Sheba Medical Center）舉行的新聞發布會上發表講話。（Getty）

為了繼續掌權，內塔尼亞胡賦予極右翼政客權力，例如國家安全部長本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）。這些政客篤信宗教、支持擴張猶太定居點，反對任何形式的巴勒斯坦國。特別是本-格維爾和斯莫特里奇，他們反對與哈馬斯達成任何協議，還在以色列官僚結構的關鍵職位上安插自己的親信。

雖然這兩個人只屬於少數派，但他們和內塔尼亞胡一樣，都是以色列在世界上的代表。對本-格維爾和斯莫特里奇的政治依賴和對他們過激行為的容忍，正導致內塔尼亞胡的形象受損。

以色列著名的記者和評論員內巴尼亞（Nahum Barnea）擔心：「我們正處於一個非常危險的過程中，這可能會給這個國家的原始基因蒙上陰影。」他說，那些激進的民粹主義政客本不該進入政府，遑論在政府中擔任重要職務，極右翼政客「希望我們的政權和價值觀發生真正的巨變」。

文章提到，本週發生的一場右翼暴動正是這種風險的明顯例證。

7月29日，9名以色列士兵因涉嫌性侵巴勒斯坦男性囚犯被拘留審訊，引發以色列極右翼不滿。 1200多名右翼分子前往軍事基地抗議，要求釋放士兵。抗議隨後變成了暴動，他們強行進入基地試圖釋放被囚禁的士兵。由於警力缺乏，以軍甚至被迫從加沙前線和約旦河西岸調回了部份軍隊。

2024年7月25日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室會見美國總統拜登（Joe Biden，不在圖中）。（Reuters）

儘管內塔尼亞胡批評了抗議活動，但似乎也為抗議活動辯護，拿它與此前自己因推動司法改革而遭受的抗議相提並論。

厄蘭格同時也提到，可以肯定的是，雖然有相當多的以色列人希望內塔尼亞胡和他的極右翼聯盟下台，但也有很多人希望哈馬斯在加沙的權力被擊敗並瓦解，這樣才能確保去年10月7日發生的事情不會重演。對於實現更持久和平的最佳方式，不可避免地存在分歧。

以色列軍隊電台8月1日稱，據知情人士透露，由於哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）遇襲身亡，哈馬斯無限期凍結停火和人質交換的談判。

局勢持續升溫之際，美國Axios新聞網2日報道引述兩名美國官員披露，美國總統拜登（Joe Biden）1日私下對內塔尼亞胡發出「強硬」警告，要求他停止升級區域緊張局勢，並立即達成停火和人質協議，否則別指望美國會再次提供協助。

拜登1日晚間對記者表示，哈尼亞被殺「無助於」各方達成談判協議。

本文獲《觀察者網》授權轉載

