聯合國未來峰會通過成果文件 就國際安全及全球治理改革等提方向
撰文：蕭通
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為期兩天的聯合國未來峰會9月22日在紐約聯合國總部開幕，峰會通過《未來契約》及其附件《全球數字契約》和《子孫後代宣言》，涉及可持續發展和籌資、國際和平與安全；科學、技術和創新及數字合作，青年和子孫後代，以及全球治理變革等五大領域，共列出各國承諾實現的約56項廣泛行動。目標進一步發展多邊主義框架，適應未來發展，努力建設安全、和平、公正、平等、包容、可持續和繁榮的世界。
第79屆聯合國大會主席菲勒蒙·揚（Philémon Yang）當天在峰會開幕致辭中表示，全球正站在轉型的十字路口，面臨著前所未有的挑戰，需要採取集體行動。《未來契約》不僅應對當前的危機，而且為可持續、公正與和平的全球秩序奠定了基礎。他強調，挑戰與機遇並存，未來掌握在全球手中。
聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在致辭中表示，世界正在經歷一個動盪和轉型的時期，必須採取決定性的第一步來更新和改革國際合作。他呼籲本次峰會考慮進行深層次改革，以《聯合國憲章》價值觀為基礎，使聯合國更加合法、公平和有效。
第79屆聯合國大會10日在紐約拉開帷幕。未來峰會是本屆聯大期間備受矚目的重要高級別會議，約130位國家元首和政府領袖出席。
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