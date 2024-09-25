梅麗史翠普聯合國演講斥阿富汗壓迫女性：貓比女人擁有更多自由

荷里活影星梅麗史翠普（Meryl Streep）9月24日在聯合國大會上發表演講，她呼籲國際社會關注阿富汗女性權益，譴責塔利班（Taliban）政府對待女性不公平：「今天在喀布爾（Kabul，阿富汗首都），連母貓都比女人擁有更多的自由。」



梅麗史翠普對比動物可自由出入公園享受陽光，而女性卻不能進入這些場所，認為這種文化「對世界其他地方來說是一個警示」，呼籲各國領導人採取措施「停止阿富汗讓婦女和女孩慢慢窒息。」

2024年9月24日，美國紐約，圖為荷里活影星梅麗史翠普（Meryl Streep）在聯合國大會上發表演講。（截圖自YouTube@unitednations）

她稱「今天在喀布爾，連母貓都比女人擁有更多的自由」（Today in Kabul a female cat has more freedom than a woman），又指「貓可以坐在牠門前階梯，感受曬到臉上的陽光，也可以在公園追逐松鼠。」（A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face, she may chase a squirrel in the park）

塔利班發言人則表示，他們「高度尊重」女性，並且「絕不會將她們比作貓」。

梅麗史翠普還指塔利班政府對女性的限制愈來愈嚴格，包括女性不得在公共場合發言，出門時必須遮蔽臉與身體，她們可從事的工作類型亦受限。