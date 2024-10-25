歐盟指中國同意就電動車徵稅問題開展新一輪技術磋商

歐盟10月4日投票通過對中國電動車加徵懲罰性關稅，雙方經過多輪談判未果。歐盟25日釋出最新進展，指中國同意盡快開展新一輪技術磋商，以討論歐盟對中國電動車加徵關稅的可能替代方案。



2023年9月26日，圖為路透社設計的圖片，其中一輛電動車模型後可見到歐盟旗幟與中國國旗。（Reuters）

中歐雙方自9月20日以來已舉行8輪談判，但依然存在分歧。法媒25日引述歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）指，歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）當日同中國商務部長王文濤進行視像會議，其中有評估這8輪談判以及仍然存在的分歧。

報道指其中一個分歧在於，雙方對中國電動車進入歐盟市場的最低價格，這一信息是否應該告知歐洲企業。

電動車-BYD 2024年7月4日， 泰國羅勇府，中國東南亞首家電動車工廠。（Reuters）

中國在10月警告歐盟不要私下向歐洲企業承諾中國電動車進入歐洲的價格，但歐盟主張根據世界貿易組織的規定行事，這項規定令歐委會有權向歐洲企業承諾進口中國電動車的最低價格。