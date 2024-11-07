押注特朗普勝選狂賺3.7億　法國玩家被指影響選舉：我只想賺錢

自稱是法國人的Théo透露自己的賺錢秘方：花3,000萬美元押注特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選美國總統，然後「躺着收錢」。《華爾街日報》11月6日報道，Théo在博彩平台押注後，獲益4,800萬美元（約3.7億港元），Théo的大舉押注早在選前就引起外界關注，更陷入影響選舉的指控，旋即出聲：「我只想賺錢。」



圖為特朗普對陣賀錦麗的選情預測，玩家Théo自稱在這網站下注3000萬美元後獲益4800萬美元。（截圖自Polymarket網站）

Théo自稱是一位經驗豐富的金融投資者，今年早些時候就觀察到大眾或許低估特朗普當選的機會，他進而入場押注特朗普，直到8月引起關注，更是在9月與10月加開3個戶口避嫌。但他的大舉押注對賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的賠率產生影響，隨即被指影響選舉。

Polymarket是一間在美國成立的加密貨幣博彩平台，但卻無法在美國使用。《華爾街日報》引述Théo指，在這平台投注僅是出於理財需求，「我的目的只是賺錢⋯⋯完全沒有政治目的」。

2024年11月6日，美國前總統特朗普（Donald Trump）勝出大選後，支持者在紐約市的特朗普大樓（Trump Tower）外，揮舞寫有其名字的旗幟。（Reuters）

Théo分別下注特朗普贏得選舉人票及普選票，並在搖擺州份的一些共和黨候選人身上押注，而這為他帶來4,800萬美元的利潤，榮登Polymarket史上最高獲利的榜首。