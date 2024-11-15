涉違選舉法一審獲緩刑　李在明或失議員資格不能競選總統

韓國首爾中央地方法院對最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反《公職選舉法》一案11月15日進行一審宣判。李在明被判有期徒刑1年，緩刑2年。李在明表示不能接受，將提出上訴。



根據韓聯社，法院表示，李在明在選舉過程中向選民公布資訊，有歪曲和損害民意之嫌，罪責相當嚴重，作出上述判決。

韓媒稱，根據韓國《公職選舉法》，如果被判處100萬韓元以上罰款的刑罰，將被剝奪今後5年的被選舉權，若被判處有期徒刑緩期執行以上刑罰，被選舉權受限年限將上升至今後10年。若終審裁定維持該判決，李在明將失去國會議員資格，也無法競選總統。此外，共同民主黨還必須向中央選舉管理委員會歸還上次總統選舉中收到的434億韓元的競選資金。李在明出席一審宣判，並表示將提出上訴。

李在明涉嫌在2021年12月22日作為共同民主黨總統候選人接受某廣播節目採訪時，對自己與城南城市開發公社第一開發處前處長金某的關係作出了虛假陳述，並於2022年9月被檢方不拘留起訴。此外，檢方認定他在京畿道知事任內的2021年10月20日接受國會國土交通委員會對京畿道的國政監察時，對韓國食品研究院城南市某地用途變更的提問做出了虛假回答。