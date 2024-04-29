韓國總統尹錫悅將與最大在野黨黨魁李在明舉行會談

韓國執政黨在國會選舉慘敗後，總統尹錫悅的支持率持續下滑。韓媒稱，尹錫悅和最大在野黨共同民主黨黨魁李在明將於4月29日下午2時在首爾龍山總統府舉行首次會談。



韓聯社報道，這將是尹錫悅2022年5月就任總統以來首次與李在明舉行會談，兩人是否能為朝野協同治國開闢道路備受關注。

此次會談將以茶話會的形式進行，沒有限制議題。會談時間暫定為一小時，但若兩人討論的內容較多，或將延長會談時長。總統府方面將有秘書室室長、政務首秘、公報首秘參加；民主黨方面有政策委員會議長、黨首秘書室室長、首席發言人與會。

韓國議會選舉：共同民主黨取得壓倒性勝利，領袖李在明於4月11日在首爾選舉營活動中發表講話。REUTERS

分析指出，李在明將與尹錫悅重點討論「民生恢復措施」和「轉變治國方向」兩大議題，並可能要求尹錫悅向每位國民發放25萬韓元（約1,421港幣）的民生援助款，這也是李在明兩年前的競選承諾。

此外，李在明還可能敦促尹錫悅克制行使法案再議要求權（否決權），並就海軍陸戰隊士兵防汛殉職案等案件批准任命獨立檢察官的法案。

預計尹錫悅將傾聽李在明提出的意見，但不一定會作出明確表態和承諾。

韓國總統尹錫悅的支持率連續兩周下滑，降至24%。圖為尹錫悅2024年4月5日在韓國釜山提前投票。（Yonhap via REUTERS）

韓國執政黨在國會選舉慘敗後，總統尹錫悅的支持率連續兩周下滑，降至24%。雖然執政黨最終守住了「修憲防禦線」，沒讓在野陣營突破國會三分之二議席，但輿論認為，當前情況比2016年遭國會彈劾被停職下台的前總統朴槿惠時期還糟。