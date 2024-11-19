機艙132隻倉鼠逃竄 葡萄牙航空TAP飛機停飛4天
撰文：莊勁菲
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一架葡萄牙航空（TAP Portugal）飛機在葡萄牙聖米格爾島（São Miguel Island）上的蓬塔德爾加達機場（Ponta Delgada Airport）滯留4天，因為132隻倉鼠衝出籠子，跑到飛機各處角落中。航空公司已捉回全部倉鼠，飛機11月18日飛回里斯本（Lisbon）。
葡媒《晨郵報》（Correio da Manhã）報道，這架是空中巴士（Airbus）321Neo飛機，事發時正在葡萄牙航班的運營基地接受檢查，因此機上沒有任何乘客。根據計劃，這些倉鼠和一些雪貂和鳥類是要在聖米格爾島上一間寵物店出售。
《紐約郵報》報道，蓬塔德爾加達機場的行李搬運工發現，飛機上的倉鼠咬斷籠子出逃，於是急忙尋找它們，以免咬斷電線和其他飛機重要部件。
機組維護人員花費幾天時間只抓到16隻倉鼠，後來將剩餘倉鼠全部捉回，飛機才飛回首都里斯本（Lisbon）。
據報道，這些倉鼠本該搭乘更早的航班，卻因為籠子狀況不佳而被拒載。
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