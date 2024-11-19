印度43歲男子「離奇翻生」　喪禮期間「死者」突現身嚇煞家人

印度報導，古吉拉特邦梅赫薩納區（Mehsana）一名43歲男子Brijesh Suthar，自10月尾失蹤，警方其後找到疑似他的遺體，親友認屍後悲痛不已。但在舉辦喪禮期間，該名「死者」突然現身讓家人和親友震驚不已。原來，他只是因心理問題離家出走，惟未有交代這段期間的去向下落；當地警方現已重新審理這宗死亡案件，以調查屍體究竟屬於何人，以及案件的詳細情況。



據報，Suthar於10月27日離奇失蹤，家人非常擔憂。在尋找多日無果後，家人向警方報案，將他列為失蹤人口。約兩個星期後，警方在薩巴爾馬蒂河大橋附近發現了一具高度腐爛的屍體，身上沒有任何身份證明。因此，警方立即通知男子的家人前來辨認；由於屍體的體型相似，男子的妹夫及其他家屬誤將這具屍體認定為男子本人。

在誤認為男子已經去世後，家人於本月14日為他舉辦喪禮，並安排了追悼會。眾多親友們都聚集在一起，哀悼這位「死去」的親人。然而，就在追悼會進行期間，男子突然現身，讓所有人目瞪口呆、震驚不已。

經調查後，原來身為一名商人的Suthar，因長期受心理健康問題困擾，加上股票投資失敗所帶來的經濟壓力，生活陷入困境才離家出走。其親友誤打誤撞的錯認其屍體才造成今次的烏龍意外。