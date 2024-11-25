埃及紅海遊船沉沒28獲救16人失蹤　中國使館：2中國遊客獲救

埃及一艘在紅海海岸、載有44人的遊船11月25日意外沉沒，紅海省政府發聲明稱，事故中仍有4名埃及人、12名外國人失蹤。中國駐埃及大使館對外確認，2名中國遊客獲救。此前有指船上載有45人，當局其後修正人數。



該艘名為Sea Story的遊船載有44人，當局聲明指出，船上包括13名埃及船員，以及31名分別來自11個國家的乘客，這些國家包括德國、英國、美國、波蘭、比利時、瑞士、芬蘭、中國、斯洛伐克、西班牙和愛爾蘭。

據指出，他們正在展開為期5天的潛水之旅。船隻11月24日從埃及旅遊城鎮馬薩阿萊姆（Marsa Alam）附近港口出發，在25日凌晨約5時半曾發出求救訊號。

新華社報道，紅海省省長阿姆魯·漢菲在聲明中說，目前共有28人獲救，他們身體狀況良好，搜救行動和事故原因調查仍在進行。他表示，這艘船於3月曾進行海事安全檢查，並獲得有效期為一年的證書。根據船員和遊客陳述，初步判斷遊船是由於巨浪拍打而傾覆。

圖為埃及Sea Story號遊船過去的照片（Red Sea Governorate）

央視新聞報道，事件發生後，中國駐埃及大使廖力強第一時間部署啟動領事保護應急響應機制，並通過埃及國防部、內政部等渠道多方核實了解具體情況。

報道指，據初步了解，船上2名中國遊客被途經事發海域的其他船隻救起，正等待進一步救援。使館工作人員已透過電話聯繫2名中國遊客，對其表示慰問，2人身體狀況尚好，使館敦促埃方對其提供救助並妥善安置。