全球最老112歲男人逝世　生於鐵達尼號沉沒之年　曾稱長壽靠運氣

全球最老男人廷尼斯伍德（John Tinniswood）於11月25日在英國的看護中心逝世，終年112歲。他1912年生於利物浦，正是鐵達尼號啟航與出事的同一年，他也經歷過兩次世界大戰，曾在二戰服役。



在委內瑞拉114歲爺爺佩雷斯（Juan Vicente Pérez）2024年4月去世後，廷尼斯伍德獲健力士世界紀錄認證為全球最老男人。他有1個女兒、4名孫子女與3名曾孫。

根據家屬指，他在親友陪伴下離世，「他的最後一天充滿音樂與愛」。

全球最老男人逝世：圖為廷尼斯伍德（Guinness World Records）

4月時，他曾指長壽是純粹運氣（It's pure luck.），也沒有特別的飲食習慣，只有每逢周五吃炸魚薯條，「他們給我什麼，我就吃什麼，其他人也一樣。我沒有特殊飲食習慣。」

他不抽煙，也甚少飲酒，他對保持健康的建議是「練習適度」（practice moderation），他稱「如果你飲太多、吃太多或走路太多，若你做事太多，最終你會受苦。」

全球最老男人逝世：廷尼斯伍德年輕時的照片（Guinness World Records）

生於利物浦市的廷尼斯伍德，是市內英超球隊利物浦的忠實球迷，他1912年出生時，創立於1892年的利物浦僅有20年歷史，在紅軍歷來取得的19個頂級聯賽冠軍中，他共見證17個。

他一生經歷兩次世界大戰，在二戰爆發時，27歲的他在陸軍部隊擔任行政職務，戰後他成為會計師，直至1972年退休。