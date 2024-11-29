自民黨女議員家大火釀2死　丈夫長女喪命　神祕女烈焰前詭舞惹議

日本自民黨參議員豬口邦子的住所日前晚發生火警，造成2人死亡，其中一人當場死亡，另一人送院後不治。警方相信兩名死者分別為豬口邦子的80歲丈夫和33歲長女，正確認身份及調查起火原因。警方初步研判並非人為縱火，但日媒昨日公布一段畫面，有附近鄰居拍到大火燃燒當下，頂樓竟有女子在火中詭異起舞，手中握了類似寶特瓶的物品，身份掀起日本社群議論。



據日媒NHK報導，火警發生於27日晚上約7時10分，地點位於文京區東京巨蛋附近一楝6層高的公寓大廈。有鄰居指6樓一單位突然傳出燒焦味，之後瞬間陷入火海且火勢猛烈，窗戶還噴出火燄。警方派出30多輛消防車灌救，約8個半小時後才完全撲滅，約150平方米被燒毀。

有當地專家指出，這次大火之所以造成嚴重的破壞和死亡，主是要是事發單位整層打通，且除了睡房、廁所外幾乎沒有隔間，因而令火勢一發不可收拾。此外，延遲救援也是讓火勢遲遲無法撲滅的原因。因為大火的公寓大廈附近街道狹窄，且被其他住宅包圍，使得大型雲梯車根本無法進入，消防人員只能拉着水喉一路爬到6樓，阻礙了救援工作。

72歲的豬口邦子一家4口居於起火單位，事發時由於豬口邦子和幼女外出才避過一劫。據搜查相關人士透露，閉路電視拍得豬口丈夫豬口孝和長女當日下午約5時分別回家，大火時兩人極有可能仍然在家並且罹難。豬口孝為日本知名政治學者、現任東京大學名譽教授，夫婦二人育有一對雙胞胎女兒。

另外，日媒《NNN》取得事發時拍到的一則片段，有大火公寓對面的民眾拍攝到，一名女子的身影在大火發生時，在頂樓伸展雙手跳起舞來，手中握有疑似膠樽的物品，並倒出液體，但最後這名女子的身影以急步離開。

這段畫面在社交平台X上掀起議論，揣測這名神秘身影的身分，雖然有人懷疑是縱火者，但有更多網友指出，這名疑似女子的身影很可能是豬口患有智能障礙的長女，並痛批日本電視台播放出這段畫面。