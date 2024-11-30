王毅晤尼泊爾外長：中國是尼泊爾可以長期信賴和依靠的夥伴

新華社11月29日報道，中國外交部長王毅在成都與尼泊爾外長阿祖（Dr. Arzu Rana Deuba）舉行會談，王毅向阿祖表示，中國是尼泊爾發展道路上可以長期信賴和依靠的夥伴。



據報道，王毅指中尼山水相連、世代友好，是名符其實的好鄰居、好朋友、好夥伴。1955年建交以來，兩國始終相互尊重、相互支持，樹立了大小國家平等相待的典範。2019年，習近平主席對尼泊爾成功進行歷史性國事訪問，兩國關係提升為面向發展與繁榮世代友好的戰略合作夥伴關係。

在雙方共同努力下，兩國合作全方位推進，共建「一帶一路」取得積極進展，跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設邁向深入，為尼人民帶來實實在在的福祉。中方願同尼方一道，以明年兩國建交70周年為契機，攜手開闢中尼關係發展新前景。

王毅又談到，中方高度讚賞尼方始終堅定奉行一個中國原則，堅定支持中方維護核心利益。中方同樣堅定支持尼方維護主權、獨立和民族尊嚴，支持尼方探索符合本國國情的發展道路。歷史和事實證明，中尼友好符合尼國家、民族和人民的根本和長遠利益。

2024年11月29日，中國外交部長王毅在成都與尼泊爾外長阿祖（Dr. Arzu Rana Deuba）舉行會談。（X@Arzuranadeuba）

中方對尼友好政策始終如一，並面向全體尼泊爾人民，中國是尼泊爾發展振興道路上可以長期信賴和倚靠的夥伴和朋友。中方願同尼方保持高層交往，確保中尼關係發展正確方向，加強治國理政經驗交流，鞏固政治互信與傳統友誼。

阿祖表示，2019年習近平主席對尼泊爾歷史性訪問具有里程碑意義，尼方願同中方繼續落實好訪問成果和重要共識。尼中秉持和平共處五項原則，堅持睦鄰友好、相互尊重，結下深厚兄弟情誼，對華友好已成為尼跨黨派高度共識。

尼泊爾堅定奉行一個中國政策，認為西藏、台灣是中國領土不可分割的一部分，決不允許任何勢力利用尼領土從事損害中國利益的活動，反對他國干涉中國內政。

阿祖又指，中國實現全面脫貧是人類歷史上的壯舉，尼泊爾為中國取得的舉世矚目成就感到驕傲，始終銘記並衷心感謝中方長期以來對尼國家發展和民生改善提供寶貴幫助。中國的支持極大增強了尼實現繁榮發展夢想的信心。

2024年11月29日，中國外交部長王毅（右）在成都與尼泊爾外長阿祖（Dr. Arzu Rana Deuba，左）舉行會談。（X@Arzuranadeuba）

尼方高度讚賞習近平主席提出的構建人類命運共同體理念，願積極參與全球發展倡議，高度評價中方為促進綠色發展所作貢獻，相信中方將繼續在全球議程中發揮引領作用。

據報道，雙方就中尼各領域務實合作交換意見，達成廣泛共識。雙方將繼續推進高質量共建「一帶一路」，促進互聯互通、可持續發展和民生福祉。

雙方對傳統邊貿點恢復開放情況表示滿意，將加強口岸和通道建設合作，進一步暢通物資等跨境流通。深化航空、旅遊等合作，便利人員往來。

雙方將促進黨際、青年、學者、智庫、媒體等交往，加強人才培養合作，增進民心相通，夯實兩國友好的社會基礎。