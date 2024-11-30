Starbucks韓國邊境分店開幕　顧客飲咖啡一邊眺望朝鮮風景

美國咖啡品牌Starbucks（星巴克）遍布全韓國，當地隨處都能看到其分店，現在連韓朝邊境也不例外。Starbucks一間新分店11月29日在韓國邊境金浦市的瞭望台開幕，顧客不但可以在如常在飲咖啡，而且更一邊俯瞰朝鮮的邊境村莊。



路透社29日報道，該Starbucks分店位於愛妓峰和平生態公園內，與朝鮮邊境村莊開蓬（Kaepung）相隔僅1.4公里。因此到訪者在天晴時，能透過望遠鏡清楚看到朝鮮居民的日常生活。

當日有數百人出席該Starbucks分店的開幕禮，不過愛妓峰和平生態公園屬於管制區域，人們在前往分店途中必須經過軍事檢查站，外國遊客則必須攜帶護照才能進入，但該處的軍事化程度比起板門店停戰村等熱門邊境旅遊景點已相對較低。

2024年11月29日，韓國金浦市，消費者在Starbucks（星巴克） 位於愛妓峰和平生態公園內瞭望台新開張的分店排隊。（Reuters）

金浦市長在受訪時表示，希望Starbucks分店的到來，能把邊界地區「陰沉憂鬱」的印象轉變成「年輕、明亮和溫暖」，並把該處打造一個安全與和平的重要旅遊景點。