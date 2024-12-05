以色列稱倘以黎停火協議破裂　將擴大軍事行動至黎巴嫩全國

以色列12月3日警告，如果他們與黎巴嫩真主黨的停火協議破裂，以軍將再次對黎巴嫩發動攻擊，並稱軍事行動將擴大到黎巴嫩全國，而不僅限於真主黨目標。



以色列還稱，將追究黎巴嫩政府未能將違反停火協議的武裝分子解除武裝的責任。這是以色列自達成停火協議以來發出的最強烈警告。

2024年11月27日，以黎停火協議生效後，一名男子在黎巴嫩Tyre市一座被以色列摧毀的建築廢墟旁，揮舞着黎巴嫩國旗。（Reuters）

以色列防長卡茨（Israel Katz）3日訪問以色列北部邊境地區時說：「如果我們再次開戰，我們將採取強硬的行動，我們將採取更深入的行動，他們須知道的最重要事情是，黎巴嫩將不再獲得豁免。如果說，到目前為止我們都將黎巴嫩國與真主黨分開，（將來的）情況將不再是這樣。」

以黎停火協議於11月27日正式生效，但自那以來，以軍已多次襲擊真主黨武裝分子，稱真主黨無視停止襲擊並撤退至距邊境約30公里的利塔尼河以北的協議。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）說，任何違反停火的行為都將受到懲罰，無論規模大小，他強調：「我們目前處於停火狀態，只是停火，而不是戰爭結束。」

圖為2024年8月16日，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

聯合國明年召開會議推動兩國解決方案

另一方面，聯合國大會3日通過決議案，呼籲以色列從其所佔領的巴勒斯坦領土撤軍，並將推動巴勒斯坦建國，安排2025年6月召開國際會議，試圖推動兩國解決方案。

聯合國大會以157票贊成、8票反對的表決結果通過決議案，美國和以色列等國投下反對票，另有7票棄權。大會在決議文中表達「根據國際法，堅定支持以色列和巴勒斯坦並立的兩國方案」。

大會指出，以巴兩國應以1967年之前的邊界為基礎，在公認的界線內和平安全地毗鄰共存。

2024年11月27日，在以色列與黎巴嫩北部邊境附近，一名以色列士兵在軍車上做出舉起拇指的手勢。（Reuters）

大會也主張於2025年6月在紐約召開高層級國際會議，由法國和沙特阿拉伯共同主持，為外交努力注入新的活力，使兩國解決方案成為現實。

本文獲《聯合早報》授權轉載

