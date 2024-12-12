峇里島名勝公園大樹突然倒冧　2女遊客走避不及被壓死｜有片

香港人熱門旅遊目的地印尼峇里島12月10日發生致命意外。從網上影片可見，位於烏布（Ubud）的知名景點聖猴森林公園（Sacred Monkey Forest Sanctuary）內，多棵大樹在強風下突然倒塌壓在步道上，由於當時園內遊客眾多，其中三名女遊客走避不及，不幸被大樹壓中，兩人最終傷重不治。



據亞洲新聞台（Channel News Asia）報道，意外在當地時間10日下午12時10分發生，當時有大量遊客在步道上行走，現場突然刮起強風，導致多棵大樹倒塌。

從社交媒體上的影片可見，部份遊客見勢色不對，紛紛慌忙走避，數秒後幾棵大樹就壓在步道上。

有網民分享印尼峇里島聖猴森林公園大樹倒冧前，遊客慌忙走避：

社交媒體上另一段影片拍到公園內另一處亦有冧樹，一棵大樹突然攔腰截斷，巨大樹幹重重壓在地上，發出巨響，附近遊客都目瞪口呆，有女遊客從塌樹方向跑來，臉上露出驚恐神色，然後有男士跑去塌樹位置。

報道指，事發後當地警方立即前往現場進行救援。3名傷者被送往醫院搶救，遺憾的是42歲的韓國女遊客Kim Hyoeun和32歲的法國女遊客Justine Christine最終傷重不治，另有一名43歲的韓國女遊客Sunni Lee則身受重傷，目前仍在醫院接受治療。

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據報道，聖猴森林公園是峇裡島烏布的一個自然保護區和寺廟建築群，園內擁有1260隻獼猴，從樹林、寺廟乃至長尾獼猴，都被視為具有神聖意義。

意外發生後，聖猴森林公園宣布11至12日關閉園區。