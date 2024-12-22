指圖阻中國發展「徒勞」　美高官稱保持領先靠投資多於靠出口限制

美國拜登（Joe Biden）政府關注半導體產業，多次針對中國推出限制措施，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）12月接受美媒採訪，她回應有關晶片領域競爭的問題時表示，意圖阻礙中國發展是「徒勞無功」（Fool’s Errand），讓美國保持領先是要靠投資，多於靠出口限制。



Google在12月9日推出量子晶片，稱僅5分鐘計出超級電腦耗10澗年（即10²⁵年，26位數字）難題，圖為量子晶片Willow。（截圖自YouTube@GoogleQuantumAI）

雷蒙多向《華爾街日報》形容，試圖阻止中國腳步是徒勞無功（Trying to hold China back is a fool’s errand），她指《晶片與科學法案》比出口管制更加重要，因這法案可鼓勵美國企業投資半導體，並在未來科學領域創新。

美國還推出一系列措施以阻止中國獲得美國的技術，據報道指，雷蒙多認為儘管將敏感技術排除在北京之外仍重要，但美國出口管制對中國推動在全球技術主導地位的影響微，更多只是「減速丘」（speed bumps），擊敗中國的「唯一方法在於保持領先，在創新上超越他們」。

2023年11月1日，英國布萊奇利，圖為雷蒙多在安全峰會上發表講話。（Getty）

美國商務部去年2月底公布530億美元的晶片法案，其中投入390億美元生產補貼給合資企業，旨在通過鼓勵外國晶片產業企業遷入美國，發展美國晶片產業對抗中國。