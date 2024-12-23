泰國警方查獲曼谷詐騙集團　6中國籍疑犯被捕　藏逾20萬張SIM卡

泰國警方周五（12月20日）曼谷市中心一棟大廈發現一處由住宅改裝成的「電信詐騙中心」（fraud center），逮捕6名以旅遊簽證或學生簽證入境的中國籍疑犯，並繳獲多部電腦、手機和逾20萬張SIM卡。還有3名疑犯被警方通緝。



泰媒 Khaosod 和泰國公共電視台（Thai PBS）報道，詐騙中心位於曼谷匯狂區（Huai Khwang）一棟住宅大廈3層樓的6個房間，警方逮捕6名中國籍男子，並通緝在逃的3名疑犯。

泰國國旗。 （Getty Images）

據報道，這些疑犯在過去4個月內以學生簽證和旅遊簽證入境，他們涉嫌非法進口通訊設備、無證設立廣播站以及在泰國無證工作。

疑犯在公寓住所內犯案，利用人工智能（AI）快速創建社交平台賬號，並操作設備，每小時可撥打多達60萬個詐騙電話。

疑犯楊春（Yang Chun，音譯）據指是集團頭目。警方表示，他們仍在尋找在逃的另3名犯罪集團成員。

近年來電信詐騙十分猖獗。（資料圖片）

其中一名疑犯聲稱，他在中國時看到一則泰國電腦程式員的廣告，承諾月薪8000元人民幣，於是決定應聘。他表示受楊春指示，為電話更換SIM卡，用於在泰國和中國的各個社交平台上開設賬號；每張SIM卡開設20個帳戶後就會更換。

警方表示，移民官員發現多名中國遊客到該公寓尋找住宿，因此起疑心，向法院申請搜查令，才破獲詐騙機房。