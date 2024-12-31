特朗普支持約翰遜連任眾議長 稱對方獲「全面肯定」
撰文：蕭通
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月30日表示，支持共和黨籍的約翰遜（Mike Johnson）連任眾議院議長，強調對方「獲得我的全面肯定」，又讚揚對方善良、勤奮、虔誠，且會做正確的事。
新一屆國會將於1月3日宣誓就職，並將緊接選出議長。約翰遜於去年10月出任議長，接替遭黨內極右強硬派迫宮的原議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。
約翰遜本月為防止聯邦政府停擺，提出臨時撥款法案，但遭到34名共和黨人投票反對，認為法案未有大幅削減，是向民主黨妥協。共和黨再度呈現內訌，令外界懷疑約翰遜或難保議長一職。
新一屆國會中，共和黨以219席比215席的微弱優勢，繼續主導眾議院。這意味只要團結一致投票，肯定可通過約翰遜連任。不過，共和黨眾議員Victoria Spartz於12月30日仍拒絕表態支持，要求約翰遜先說明將如何落實特朗普的政策。
如果眾議院未能及時選出議長，或影響1月6日確認特朗普勝選總統的程序。
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