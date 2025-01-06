俄烏士兵血腥格鬥　烏兵不敵倒地　死前喊「媽媽再見」影像流出

一段烏克蘭士兵隨身攝影機錄下的影像近日在網絡熱傳，影像內容暴露戰爭的殘酷現實，其畫面顯示一名在前線執行清理任務的烏克蘭士兵與一名躲在建築物內的俄羅斯士兵意外相遇，展開刀戰與近身格鬥，最終烏克蘭士兵不敵俄兵，在倒地期間叫道「媽媽，再見」，並請求對方讓他安靜地死去。



在影片中，可以聽到烏克蘭士兵告訴指揮中心，他正在執行清理行動，他的視角顯示他正接近一所房子。這時一名躲在大樓的俄羅斯士兵向他開槍，導致他的手受傷。

烏克蘭士兵正在執行清理行動（影片截圖）

當俄羅斯士兵試圖逃離大樓並伏擊烏克蘭武裝部隊（AFU）士兵，烏克蘭人抓住他的槍，隨後爆發一場野蠻刀戰，期間可以看到俄羅斯士兵曾咬住烏克蘭士兵的手並扭打他。

在整個戰鬥過程中，可以聽到烏克蘭士兵透過無線電呼喚呼號為卡扎（Khaza）的戰友，但沒有收到任何回應。

影片中，烏克蘭士兵被俄羅斯士兵刺傷兩刀後，說「就這樣了，媽媽，再見」，並請求俄羅斯士兵讓他安靜地死去， 「讓我喘口氣，很痛。讓我平靜地離開，別碰我，讓我死吧。」

隨後俄羅斯士兵離開受傷的烏克蘭士兵，烏克蘭人感謝他這樣做，並稱他為「世界上最好的戰士」。

圖為持刀的俄羅斯士兵（影片截圖）

隨身攝影機所拍攝的影片尚未得到AFU的核實，烏克蘭士兵的身份和死亡也都尚未得到證實。

影片中的俄羅斯士兵被確認為是來自俄羅斯遠東雅庫提亞（Yakutia）的格里戈里耶夫（Andrey Grigoryev）。格里戈里耶夫週五（3日）在接受俄羅斯國營電視台 RT採訪時強調，從未打算與烏克蘭士兵發生持刀衝突，但他表示「別無選擇」。