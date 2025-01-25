普京：有必要與特朗普會面

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在回答記者有關美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最近言論的問題時表示，他與特朗普一直保持務實關係，純粹的公務關係。



根據俄衛網，普京在回答記者有關美國總統特朗普最近言論的問題時表示，俄羅斯看到特朗普關於準備開展聯合工作的聲明，俄方對此始終持開放態度。

普京表示：「我們與現任美國總統特朗普一直保持務實關係，純粹的公務關係，但同時又是務信任關係。整體而言，在尋求當前關鍵問題解決方案方面，我們與美國現任政府會有很多契合點，包括戰略穩定問題、經濟問題。」

他認為，在與特朗普可能的會晤中，最好以當前的現實情況為基礎。

普京表示，有必要與美國總統特朗普會面。

他稱：「確實，我們最好還是見面，基於當前的現實見就美國和俄羅斯共同關心的問題進行心平氣和談判。我方願意會談。但我重申，首先，還是要看美國現任政府決定和選擇如何。」

普京補充道：「俄羅斯從未拒絕與美國接觸。美國上屆政府拒絕接觸不是我方的錯。」

他說，很難想像美國新任總統特朗普或將做出損害美國經濟的決定。

普京稱：「甚至即使我們聽到了一些可能對俄羅斯追加制裁的討論，但他會做出損害美國自身經濟的決定，我對此表示懷疑。」

他還指，特朗普不僅聰明，而且是一個務實的人。