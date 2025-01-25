日本京成電鐵推臉部認證閘機　冀緩和擠迫情況

日本京成電鐵1月24日起在成田機場及京成上野站引入臉部認證閘機，希望可以緩和因為大量外國旅遊訪日而導致的閘口擠塞情況。



共同網23日報道，京成電鐵同日在京成上野站向傳媒展示新系統，它使用人工智能推動，並會在連接京成上野至成田機場站的Skyliner列車使用。

乘客需事先在鐵路公司的預約網站上載臉部照片及完成付款，到達指定閘口並望向平版後，系統將發出下一班列車的預約席車票。不過乘客假如想選擇其他座位或乘坐另外班次的列車，則仍需要在售票處或售票機購買車票。

新系統除了在京成上野、成田機場站、成田機場第2・第3候機樓站安裝外，日暮里站亦會引入。京成電鐵預計旅客抵步後可以大排長龍等待入閘，同時希望乘客可以感受系統帶來的便利。

日本多間鐵路公司亦分別測試或引入臉部認證閘機系統，例如位於千葉縣的山萬尤加利丘線（山万ユーカリが丘線）就在去年6月中成為全國首個正式使用該系統的鐵路公司；大阪地下鐵及JR大阪站亦有類似試驗。