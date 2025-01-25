日本酒店房價創27年新高　平均每晚逾2萬日圓　全因「這」原因？

日媒1月24日表示，日本去年11月平均酒店房價高達約2.29萬日圓（約1,142港元），創下自1997年以來的最高紀錄。而造成現象的原因很可能是因日圓貶值，讓旅客赴日旅遊變得相對便宜，在遊客急升的情況下推高酒店房價。



《日本經濟新聞》24日報道，美國房地產資料分析公司柯斯塔集團（CoStar Group）旗下的STR公司，針對日本境內約2,000間酒店進行調查。

圖為攝於2019年5月25日的照片，圖中可以看到位於日本東京的東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）全景。（Getty）

調查數據顯示，日本去年11月酒店平均每晚房價較前一年同期增長18%，平均入住率達81.6%，是2019年11月疫情前以來最高。

該月平均房價亦超越了1997年的最高紀錄，當年8月的平均酒店房價也是在「日圓貶值」的背景下升至約2.22萬日圓。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

報道指，酒店房價高漲的情況下，不少日本國內商務因此而陷入困境，他們通常只會獲得固定的旅費和食物預算，無力負擔高昂的酒店住宿費，因此最終只能選擇遠離他們業務所在地的酒店。