日本酒店房價創27年新高 平均每晚逾2萬日圓 全因「這」原因？
撰文：劉耀洋
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日媒1月24日表示，日本去年11月平均酒店房價高達約2.29萬日圓（約1,142港元），創下自1997年以來的最高紀錄。而造成現象的原因很可能是因日圓貶值，讓旅客赴日旅遊變得相對便宜，在遊客急升的情況下推高酒店房價。
《日本經濟新聞》24日報道，美國房地產資料分析公司柯斯塔集團（CoStar Group）旗下的STR公司，針對日本境內約2,000間酒店進行調查。
調查數據顯示，日本去年11月酒店平均每晚房價較前一年同期增長18%，平均入住率達81.6%，是2019年11月疫情前以來最高。
該月平均房價亦超越了1997年的最高紀錄，當年8月的平均酒店房價也是在「日圓貶值」的背景下升至約2.22萬日圓。
報道指，酒店房價高漲的情況下，不少日本國內商務因此而陷入困境，他們通常只會獲得固定的旅費和食物預算，無力負擔高昂的酒店住宿費，因此最終只能選擇遠離他們業務所在地的酒店。
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