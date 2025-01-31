蛇年2025｜現蹤世界各地但不在這些地方？　盤點無蛇國度

農曆新年已到，在東亞文化圈中，2025年是乙巳蛇年。蛇在現實生活中的分布遍及全球，目前共有3000多種，幾乎在世界上無處不在，但這物種在一些環境中卻難以生存。綜合外媒報道，世界上至少10個地方沒有原生蛇，其中2個地方則是沒有原生蛇，但有外來蛇生活的情況。



某些地方因極端環境無法進化（Evolution，又譯演化）出蛇類、不利於蛇生存，出現不存在這個原生物種（Indigenous Species）的情況，但有些地方亦會因外來蛇入侵發現蛇蹤。

2025年1月23日，台灣台北，一間寵物店內展出的寵物蛇，顧客可以邊喝咖啡邊觀看寵物蛇。（Reuters）

沒有原生蛇的國度

愛爾蘭島、格陵蘭島、冰島、南極洲

蛇是變溫動物（Poikilotherm，俗稱冷血動物），牠們體內沒有體溫調節系統，主要依靠外界溫度調節體溫，而寒冷氣候還會形成凍土地形與缺乏食物的環境，令蛇幾乎不可能在這些地方生存。

愛爾蘭島、格陵蘭島、冰島、南極洲四地因天氣寒冷沒有原生蛇，南極洲還是世界7大洲中，唯一一個沒有蛇的大洲。

人們可在格陵蘭當地政府許可下養蛇，愛爾蘭有動物園飼養蛇類。學術界猜測一萬年前因天氣寒冷冰封海洋形成的陸橋連起愛爾蘭島與大不列顛島，令蛇可以沿此遷徙南下。

新西蘭、佛得角（Cape Verde）、庫克群島（Cook Islands）、太平洋島嶼

海島因海洋與陸地分隔，蛇難遠渡重洋登島，當地因這種地理隔離（Geographical Isolation）形成獨特的生態系統。

新西蘭、佛得角（Cape Verde）、庫克群島（Cook Islands）與包括圖瓦盧（Tuvalu）、瑙魯（Nauru，又譯諾魯）、基里巴斯（Kiribati，又譯吉里巴斯）和馬紹爾群島（Marshall Islands）在內的太平洋島嶼中，都沒有原生蛇。

2018年1月23日，印尼雅加達，圖為蛇類收藏家展示自己飼養的一條蟒蛇。（Getty）

新西蘭政府立法限制人們養蛇，亦不允許蛇作為寵物入境，以免當地生態系統遭到破壞。這才令氣候溫暖的新西蘭成為一個沒有陸地蛇生活的國家，該國附近海域發現有2種海蛇生活的蹤迹。

沒有原生蛇但有外來蛇

阿拉斯加州與夏威夷群島

阿拉斯加州因天氣寒冷未有原生蛇生存，但有記錄表明該地有蛇的遺體，懷疑是寵物蛇等出逃後凍死，當地最常見的蛇類屬於束帶蛇屬。

夏威夷群島有出現人們目擊蛇的記錄，因牠們或通過留在貨物與飛機中意外「偷渡」上島，當局有立法禁止飼養或持有蛇類。