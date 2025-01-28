全美首例　紐約州公立學校年初一放假　議員：肯定亞裔文化價值

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）兩年前簽署立法，宣布農曆新年成為紐約州公立學校假期，以推廣和保護亞裔社區文化，而今年為此法首次實施。紐約州所有的公立學校將於1月29日年初一放假一日，這是全美首次有州份透過立法將農曆新年納入法定學校假期。



綜合美國媒體報道，2023年9月9日，紐約州長霍楚爾簽署立法並表示，透過將農曆新年納入學校的官方假日，政府在認同亞裔社區以及讓紐約變得更多元化方面邁進一步。

霍楚爾指：「這並不是少上一日學那麼簡單，也是讓孩子們了解和慶祝自己及不同文化和傳統的機會。」

圖為2024年8月19日，美國紐約州州長霍楚爾(Kathy Hochul)出席民主黨全國代表大會(DNC)，在台上揮手致意。（Reuters）

紐約州參議員劉醇逸1月26日舉辦農曆新年慶祝活動，眾多紐約州政要出席，包括民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。

劉醇逸表示，今年是紐約州首次將農曆新年納入全州公立學校假期，這是亞裔群體多年努力的成果，也是全美首例。他說，這項政策不僅肯定了亞裔文化的價值，也彰顯了亞裔對美國社會的貢獻。

紐約州參議員劉醇逸（John Liu）1月26日舉辦農曆新年慶祝活動，眾多紐約州政要出席，包括民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）。（X@CMSandraUng）

劉醇逸又指，亞裔在美國歷史中扮演了重要角色，從移民早期至今為國家發展作出了重大貢獻，但相關歷史卻長期未受到重視。目前正推動法案要求紐約州所有公立學校教授亞裔美國歷史。