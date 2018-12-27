一條麵包辣㷫蘇丹人　數千人促總統下台　揭國家經濟死結愈打愈緊

蘇丹連日爆發大型示威，民眾抗議規模之大，導致防暴警察周二（25日）須動用實彈與催淚氣體驅散人群，阻止數百人前往總統府。 這個北非國家背後多年的經濟問題，赤裸裸地呈現於世人眼前。 蘇丹民眾生活過得極之艱苦，基本商品短缺，連麵包也是奢侈品。通脹嚴重的情況下，部分人甚至要花上四成工資買麵包維生。 該國經濟困境雖然受多個因素所影響，矛頭直指向理財不善、導致國家經濟扭曲的政府。

百物騰貴 麵包現金汽油短缺

在蘇丹各地，不難見到有數百市民排隊購買麵包，或者排隊從銀行提款機提取現金，甚至有人要睡在車內等待兩日才可以為汽車加油。

蘇丹的經濟困境導致國內商品嚴重短缺。53歲工人馬哈茂德（Abdullah Mahmoud）為購買麵包，竟要排隊2小時，他直言無法忍受這種生活：「我從早上來到這裏，迄今仍未能買到麵包。」另一名排隊買麵包的女士亞辛（Fatima Yassin）稱，所有東西都十分昂貴，麵包也沒有。民眾生活苦不堪言，但政府漠不關心。

當地通脹問題嚴重。據政府數字顯示，11月時全年通脹率已達70%。大部分普通民眾已無力負擔肉類等食糧，部分人僅能靠麵包維生，但單是買麵包就已經花上他們4成工資。提款機亦長期缺乏現金，很多時候銀行只會容許市民提取500蘇丹鎊（約82港元），但根本不夠維持一天生活所需。

蘇丹示威：民眾在科爾多凡（Kordofan）示威期間，攻擊一架屬於國家安全部門的汽車。（美聯社）

求助無門 美國IMF未批貸款

2017年，美國撤銷對蘇丹的經濟制裁，曾一度為經濟重燃希望。華府指，蘇丹政府在反恐等方面有所改善，並且已停止攻擊平民，又容許人道救援物資送往達佛（Darfur）等地區，因而決定撤銷制裁。

蘇丹總統巴希爾（Omar al-Bashir）一直批評制裁是國家貧窮和受孤立的元兇，但預期中的經濟重生並沒有隨之而來。由於美國仍將蘇丹列為支持恐怖主義的國家，蘇丹將不獲美國發放貸款援助，成為拖累國家經濟的其中一個原因。

國際貨幣基金組織（IMF）7月曾派團隊到蘇丹首都喀土穆（Khartoum）視察，並向蘇丹提供一系列改善經濟的建議，如取消對民眾的補貼。雖然國際貨幣基金組織未有同意提供貸款，但承諾會提供技術援助。

蘇丹示威：民眾批評巴希爾政府自1989年軍事政變上台以來，從未於基建、農業和其人民身上做出重大投資。（視覺中國）

南蘇丹帶走「金蛋」 政府理財不善

蘇丹經濟之所以猶如一片死水，部分亦要歸咎於南蘇丹獨立帶來的振盪。2011年，南蘇丹脫離蘇丹獨立，奪去大部分油田，帶走近75%的石油儲備。此前，蘇丹經濟一直依賴出口石油，佔國家收入逾半，甚至佔出口的九成。

但更多民眾將國家經濟一蹶不振的情況歸因於管理不善的政府。他們批評指，巴希爾政府自1989年軍事政變上台以來，從未於基建、農業和其人民身上做出重大投資。非政府組織正義非洲（Justice Africa）社運人士穆罕默德（Hafiz Ismail Mohamed）指，國家預算中只有7%分配予衛生部門，反觀有75%預算撥予國防、安全和高官工資和津貼。

蘇丹經濟如一個計時炸彈般，滴答滴答地作響。來到今時今日，政府將一條麵包的價格由1蘇丹鎊（約0.16港元）加價兩倍至3蘇丹鎊（約0.49港元），隨即點起藥引。民眾不惜上街對抗獨裁政府，他們所祈盼的，只是單純想過更好的生活，有更好的人權。

（綜合報道）