留美中國大學生涉用鉈毒害室友　疑有第2名受害者

美國一名大陸留學生楊宇楷（Yukai Yang，音譯）涉嫌毒害非裔室友洛尤（Juwan Royal），前者12月20日被控企圖謀殺罪，關押監獄候審。不過洛尤有可能不是唯一受害者，美國地方檢察官John Morganell周四（27日）表示，當局正調查是否有第二名學生受毒害。他說調查仍處於初步階段。

楊宇楷被控企圖謀殺、重傷害（aggravated assault）及種族威嚇（ethnic Intimidation）等罪名，下周會他會出席初步聽證會。

John Morganell指出，楊的母親寄來20萬美元用於繳交保釋金。楊宇楷認為自己是外國人、學生簽證已被吊銷，他已是非法居留美國。他因此認為自己可以通過交保，免除出席遞解聆訊會，然後潛逃。John Morganell在一份聲明中表：「這不會發生。」

楊宇楷現年23歲，曾就讀美國賓州理海大學（Lehigh University）化學系。他在2018年春天連續數月向洛尤（Juwan Royal）的牛奶、飲用水和漱口水中投放軟金屬鉈（thallium），導致後者多次出現眩暈、顫抖和嘔吐等症狀。洛尤目前已畢業，但仍受中毒症狀影響。

警方4月初再次到其宿舍發現洛尤的財物受損，並被塗上了「黑鬼」等侮辱性言論，經筆迹比對發現是楊宇楷所為。

楊宇楷後來承認上網購買無色無味的鉈，加入洛尤放在雪櫃內的飲料和食物中。楊初時辯稱，買入鉈是用來自殘。

地方助理檢查官凱西（Abe Kassis）指出，鉈是一種「非常高效的毒藥」，如果洛尤體內的鉈含量再高一點，他「很有可能」已經死亡。據當地警方對洛尤進行的血液檢測，其體內的鉈含量為每升3.6微克，高於人類的安全限值。