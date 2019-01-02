東京原宿汽車撞人事件　疑犯供稱原想駛向明治神宮

日本東京周二（1月1日）有車輛蓄意撞向行人的事件，造成8人被撞傷，至今仍有1人危殆，4人重傷。東京警方指，拘捕的21歲男疑犯自稱「日下部和博」，初步懷疑他意圖謀殺。 日下部和博向警方透露，本來計劃駕車駛向有大批市民祈福的明治神宮。幸好事發時警方實施封路措施。車輛不得駛入。

事發於當地時間元旦日深夜零時15分，日下部和博在東京澀谷區神宮前竹下通駕駛一部小型私家車時突然撞向行人，導致8人受傷。其中一名居住於東京都練馬區的男大學生（19歲）至今仍然昏迷，情況嚴重。

案件疑犯日下部和博於事發後20多分鐘被捕。他承認犯罪，並在作供時表示：「想殺人和撞飛行人。」並供稱是「為報復死刑制度而做」。警方又指，他也說出大意為「發動恐襲」的說話，目前正詳細調查其動機。

日下部和博又向警方透露自己在12月31日抵達東京，並計劃駕車駛向當時正有大批市民祈福的明治神宮，幸好這個著名神社在該時段不開放予車輛進入。

日本共同社報道，肇事汽車是一輛掛上大阪牌照的租用車輛，車內載有裝著約20升火水的塑膠桶和噴霧器。日下部和博表示：「想用火水燒掉汽車。如果不行，就開車撞人。」當地警方正調查其住址、職業和犯案動機。

竹下通位於JR原宿站以東，是當地潮流熱點，每年吸引大批遊客到訪。

（共同社／朝日新聞）