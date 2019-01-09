歐盟外交大使2018年底被美國降級　但不獲通知

《德國之聲》周二（8日）引述歐盟官員報道，美國政府2018年底將歐盟駐美大使團的外交級別降格，但一直無沒有發出書面通知。經歐盟與美國談判後，目前駐美大使級別已恢復如初。

《德國之聲》報道，美國國務院早在2018年底將歐盟外交使團關係降級，由「盟國」降級為「國際組織」，但沒有發出書面通知。歐盟要在發現問題後向美方求證，才獲證實外交級別已被降級，美方稱是忘記通知歐盟。

美國華盛頓大使奧沙利文（David O'Sullivan）多次不獲美方邀請出席重要場合；2018年12月5日美國前總統老布殊（George H.W. Bush）舉行國葬，各國外交官理應按照到任的先後順序弔唁，奧沙利文應在150多名外國代表中排在前20或30名內，惟他被安排最後一個上前弔唁，不符合正常程序，歐盟才要求美國國務院澄清。

《德國之聲》引述歐盟官員斥美國做法不合常理，估計有關降級在10月底或11月初實施，並認為美國並非忘記通知歐盟，而是出於政治目的刻意不發通知。他坦言由此可確定歐盟不受美方歡迎。

奧沙利文2014年開始出任歐盟駐華盛頓大使，經長時間爭取後，才在2016年9月獲奧巴馬（Barack Obama）政府提升至主權國級別的大使地位。

（綜合報道）