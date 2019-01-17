伊朗女主播返美探親被捕　德黑蘭要求立即釋放

伊朗英語電視台Press TV周三（16日）表示，在美國出生的女主播哈希米（Marziyeh Hashemi）周日（13日）於美國聖路易斯（St. Louis）被捕。伊朗要求美國立即釋放哈希米。

Press TV表示，哈希米前往美國新奧爾良（New Orleans）探親期間，於聖路易斯蘭伯特國際機場（St. Louis Lambert International Airport）被聯邦調查局（FBI）拘捕，其後被帶往華盛頓。據指，哈希米被扣留期間，不准戴上頭巾，監獄又只向她提供伊斯蘭教禁止進食的豬肉作膳食。兩日間，哈希米僅吃過一包餅乾。

國營伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述外交部發言人卡西米（Bahram Qasemi）稱，德黑蘭譴責美國非法拘捕哈希米，以及美國對哈希米的不人道對待。外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）也指，哈希米被捕為「不可接受」，促華府結束「政治遊戲」。

哈希米於美國出生，本名為富蘭克林（Melanie Franklin），改信伊斯蘭教後改名為哈希米。伊朗指，由於哈希米的丈夫為伊朗人，因此獲批伊朗公民身份。哈希米的兒子侯賽因（Hossein Hashemi）稱，母親住在德黑蘭，大約每年到美國探親一次，並會安排到美國其他地方拍攝紀錄片。

（路透社／美聯社）