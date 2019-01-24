由大選舞弊之嫌到反對派政變　一文看清委內瑞拉政局危機

「我們要擺脫馬杜羅（Nicolas Maduro）。」委內瑞拉查考市（Chacao）一名年輕人如此說。

在總統馬杜羅管治下，委內瑞拉經濟長期低迷，加上通脹率高企、糧食和藥品短缺。過去五年，已有約300萬人逃亡海外。

一場以馬杜羅為中心的政治危機周三（23日）爆發，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）「自立為王」，尋求重新舉行大選。本文整理委內瑞拉政治危機來龍去脈，讓你一文看清事件前因後果。