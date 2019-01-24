由大選舞弊之嫌到反對派政變　一文看清委內瑞拉政局危機

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「我們要擺脫馬杜羅（Nicolas Maduro）。」委內瑞拉查考市（Chacao）一名年輕人如此說。

在總統馬杜羅管治下，委內瑞拉經濟長期低迷，加上通脹率高企、糧食和藥品短缺。過去五年，已有約300萬人逃亡海外。

一場以馬杜羅為中心的政治危機周三（23日）爆發，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）「自立為王」，尋求重新舉行大選。本文整理委內瑞拉政治危機來龍去脈，讓你一文看清事件前因後果。

大選疑欠公允　國際拒認結果

2013年，馬杜羅勝出大選後出任總統。受油價下跌等因素影響，委內瑞拉陷入經濟崩潰狀態，近九成人活在貧窮線下，不夠錢買食物，婦女亦需販賣長髮換錢，連囚犯也要吃死老鼠果腹即使政府實行貨幣改革也無補於是

2018年5月，委內瑞拉舉行大選。反對派指政府操控軍方、法院、媒體，以至選舉委員會，形容大選缺乏公平自由選舉的基本要求，決定杯葛大選。多名反對派領袖亦因為各種理由不得參選，包括在2013年跟馬杜羅打對台，被指最有力擊敗對方的卡普里萊斯（Henrique Capriles）。

在一片爭議聲中，馬杜羅勝出大選，順利連任，再當總統六年。反對派杯葛下，投票率僅得46.1%，比起上屆的80%大跌近半。

結果出爐後，拉丁美洲及加拿大為解決委內瑞拉危機而成立的利馬集團（Lima Group）發表聲明不承認選舉結果，集團內14個國家會與委內瑞拉的外交關係降格。美國及歐盟甚至在選前就已表明不會承認選舉結果，反映選舉結果在選前也無懸念。

選舉認受性廣受質疑，美國亦再次發布新制裁，禁止企業購買委國國債，繼續截斷委內瑞拉所餘無幾的收入來源。作為反擊，馬杜羅下令驅逐兩名美國駐當地高級外交官，華府後來也採取報復行為，驅逐兩名委內瑞拉外交官

【委內瑞拉政變】美國或採取石油制裁　施壓馬杜羅

委內瑞拉政變：馬杜羅（Nicolas Maduro）不理國際反對聲音，堅持宣誓就任總統，再管治委內瑞拉六年。（視線中國）

無人機暗殺疑雲　美國被指密謀政變

面對西方國家的指控，馬杜羅未有理會，反而在5月24日提前8個月為新任期宣誓就職。新一屆總統任期在2019年1月10日才正式展開。反對派指，憲法規定就職典禮必須在1月10日當日舉行，認為馬杜羅提前宣誓是無效。

之後更發生一場針對馬杜羅的暗殺疑雲。8月4日，馬杜羅出席活動演說期間，有數架裝有爆炸物的無人機爆炸。他隨即把矛頭指向哥倫比亞，一口咬定是哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）在背後參與策劃襲擊

委內瑞拉其後亦多次指控美國密謀推翻馬杜羅。《紐約時報》曾報道指，有美國官員曾經與委內瑞拉一名希望推翻馬杜羅的軍方前高層自2017年秋天起多次會面。馬杜羅也指控白宮要求國家安全顧問博爾頓（John Bolton）計劃在委內瑞拉引起暴力糾紛，從而導致外國軍事介入。

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【委內瑞拉政變】居安未思危：外國干預僅為次　產業政策方為本

委內瑞拉政變：反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統，期間手執一本印有拉美獨立領袖玻利瓦爾（Simón Bolívar）畫像作封面的書。（美聯社）

馬杜羅懶理爭議　反對派群起力抗

2019年1月10日，馬杜羅宣誓連任，巴拉圭隨即宣布中止兩國外交關係。

另一邊廂，新一屆國會議長瓜伊多（Juan Guaido）就職。他表明不會承認馬杜羅為總統，指大選結果在國內備受譴責和廣泛抵制，同時揚言要「篡奪總統職位」瓜伊多之後曾遭政府情報人員拘捕，但其後獲釋。

1月15日，政變前奏響起。國會正式宣布馬杜羅為篡位者，其所有行為被視為無效，並通過議案向外國政府尋求協助，凍結馬杜羅政府在海外的銀行戶口。

直到周三，大批反政府示威者上街抗議瓜伊多在此時宣誓為臨時總統，獲美國總統特朗普認可，其他國家亦相繼跟隨馬杜羅隨即宣布與美國斷交，但華府質疑對方非合法總統，無權宣布斷交

不過馬杜羅仍獲俄羅斯等國家支持加上軍方也向馬杜羅表忠反對派的革命願景或難以實現而美國等國家勢必加大制裁力度甚至考慮以軍事形式介入。委內瑞拉動盪局勢亦將延續下去。

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（綜合報道）

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