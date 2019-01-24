由大選舞弊之嫌到反對派政變　一文看清委內瑞拉政局危機

「我們要擺脫馬杜羅（Nicolas Maduro）。」委內瑞拉查考市（Chacao）一名年輕人如此說。
在總統馬杜羅管治下，委內瑞拉經濟長期低迷，加上通脹率高企、糧食和藥品短缺。過去五年，已有約300萬人逃亡海外。
一場以馬杜羅為中心的政治危機周三（23日）爆發，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）「自立為王」，尋求重新舉行大選。本文整理委內瑞拉政治危機來龍去脈，讓你一文看清事件前因後果。
大選疑欠公允 國際拒認結果
2013年，馬杜羅勝出大選後出任總統。受油價下跌等因素影響，委內瑞拉陷入經濟崩潰狀態，近九成人活在貧窮線下，不夠錢買食物，婦女亦需販賣長髮換錢，連囚犯也要吃死老鼠果腹。即使政府實行貨幣改革也無補於是。
2018年5月，委內瑞拉舉行大選。反對派指政府操控軍方、法院、媒體，以至選舉委員會，形容大選缺乏公平自由選舉的基本要求，決定杯葛大選。多名反對派領袖亦因為各種理由不得參選，包括在2013年跟馬杜羅打對台，被指最有力擊敗對方的卡普里萊斯（Henrique Capriles）。
在一片爭議聲中，馬杜羅勝出大選，順利連任，再當總統六年。反對派杯葛下，投票率僅得46.1%，比起上屆的80%大跌近半。
結果出爐後，拉丁美洲及加拿大為解決委內瑞拉危機而成立的利馬集團（Lima Group）發表聲明不承認選舉結果，集團內14個國家會與委內瑞拉的外交關係降格。美國及歐盟甚至在選前就已表明不會承認選舉結果，反映選舉結果在選前也無懸念。
選舉認受性廣受質疑，美國亦再次發布新制裁，禁止企業購買委國國債，繼續截斷委內瑞拉所餘無幾的收入來源。作為反擊，馬杜羅下令驅逐兩名美國駐當地高級外交官，華府後來也採取報復行為，驅逐兩名委內瑞拉外交官。
委內瑞拉政變：馬杜羅（Nicolas Maduro）不理國際反對聲音，堅持宣誓就任總統，再管治委內瑞拉六年。（視線中國）
無人機暗殺疑雲 美國被指密謀政變
面對西方國家的指控，馬杜羅未有理會，反而在5月24日提前8個月為新任期宣誓就職。新一屆總統任期在2019年1月10日才正式展開。反對派指，憲法規定就職典禮必須在1月10日當日舉行，認為馬杜羅提前宣誓是無效。
之後更發生一場針對馬杜羅的暗殺疑雲。8月4日，馬杜羅出席活動演說期間，有數架裝有爆炸物的無人機爆炸。他隨即把矛頭指向哥倫比亞，一口咬定是哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）在背後參與策劃襲擊。
委內瑞拉其後亦多次指控美國密謀推翻馬杜羅。《紐約時報》曾報道指，有美國官員曾經與委內瑞拉一名希望推翻馬杜羅的軍方前高層自2017年秋天起多次會面。馬杜羅也指控白宮要求國家安全顧問博爾頓（John Bolton）計劃在委內瑞拉引起暴力糾紛，從而導致外國軍事介入。
委內瑞拉政變：反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統，期間手執一本印有拉美獨立領袖玻利瓦爾（Simón Bolívar）畫像作封面的書。（美聯社）
馬杜羅懶理爭議 反對派群起力抗
2019年1月10日，馬杜羅宣誓連任，巴拉圭隨即宣布中止兩國外交關係。
另一邊廂，新一屆國會議長瓜伊多（Juan Guaido）就職。他表明不會承認馬杜羅為總統，指大選結果在國內備受譴責和廣泛抵制，同時揚言要「篡奪總統職位」。瓜伊多之後曾遭政府情報人員拘捕，但其後獲釋。
1月15日，政變前奏響起。國會正式宣布馬杜羅為篡位者，其所有行為被視為無效，並通過議案向外國政府尋求協助，凍結馬杜羅政府在海外的銀行戶口。
直到周三，大批反政府示威者上街抗議。瓜伊多在此時宣誓為臨時總統，獲美國總統特朗普認可，其他國家亦相繼跟隨。馬杜羅隨即宣布與美國斷交，但華府質疑對方非合法總統，無權宣布斷交。
不過馬杜羅仍獲俄羅斯等國家支持，加上軍方也向馬杜羅表忠，反對派的革命願景或難以實現。而美國等國家勢必加大制裁力度，甚至考慮以軍事形式介入。委內瑞拉動盪局勢亦將延續下去。
（綜合報道）